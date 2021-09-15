انت الان تتابع خبر تطبيق فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن تطبيق فايبر المملوك لشركة راكوتين اليابانية واحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن إطلاق خاصية استخدام فلاتر الواقع المعزز (AR) في العراق. يأتي إطلاق هذه الخاصية من خلال عقد شراكة مع شركة Snap (سناب شات). تتيح هذه الشراكة استخدام أدوات مطورة من قبل شركة Snap (سناب شات) بما في ذلك Camera Kit و Creative Kit و Bitmoji بالإضافة إلى توفير صور Bitmoji في تطبيق فايبر.
تم إطلاق هذه الخاصية الجديدة وذلك لإضافة المزيد من المتعة للتواصل بين المستخدمين وجعل الدردشات أكثر تشويقا. تتيح الفلاتر فرصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات. تعد تقنية الواقع المعزز طفرة هائلة في عالم الاتصالات حيث تتفاعل الفلاتر المدعمة بتقنية الواقع المعزز مع حركات الوجه؛ يمكنك أن تبتسم أو تغمز وسيقوم الفلتر بتكرار حركات وجهك مضيفًا لمسة إبداعية للحركة والتجربة بصورة عامة. ميزة استخدام الفلاتر الآن متاحة على نظامي iOS و Android.
في المستقبل القريب، ستتمكن الشركات المهتمة في السوق العراقية والمؤسسات وغيرها من إطلاق فلاتر خاصة بها على تطبيق فايبر. يذكر أن نادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة هم من بين الأوائل الذين أطلقوا فلاتر خاصة بعلامتهم التجارية على تطبيق فايبر.
اضغط هنا لاستكشاف الفلاتر على فايبر -
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عن راكوتين فايبر:
يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعضّ النّظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانيّة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.