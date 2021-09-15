شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 40٪ من الشباب يخشون إنجاب الأطفال فى المستقبل بسبب مخاطر تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة استندت إلى استطلاعات أجريت على 10000 طفل وشاب أن أكثر من ثلاثة أرباع 77 % يعتقدون أن المستقبل كان مخيفًا ، وقال ستة من كل عشرة تقريبًا إنهم قلقون للغاية أو قلقون للغاية بشأن تغير المناخ.

وقال أكثر من نصفهم إنهم شعروا بالخوف والحزن والقلق والضعف و / أو العجز أو الذنب ، وقال نصفهم تقريبًا 45% إن مخاوفهم أثرت سلبًا على حياتهم اليومية، ويشعر الشباب أيضًا أن الحكومات تخذلهم وتخون الأجيال القادمة ، ويكذبون بشأن تأثيرات الإجراءات المتخذة على تغير المناخ ، ويتجاهلون قلق الناس بشأن هذه القضية ، كما تشير النتائج.

كما ذكرت صحيفة ديلى ميل ، أن أقل من الثلث 31 %يعتقدون أن الحكومات تفعل ما يكفى لتجنب وقوع كارثة ، ويقول الخُمسان 39% إنهم مترددون حتى فى إنجاب الأطفال ، على الرغم من أن الرقم يتراوح على نطاق واسع بين البلدان المختلفة.

وقالت كارولين هيكمان من جامعة باث ، وهي قائدة مشاركة في الدراسة ، إنها أشارت إلى "صورة مروعة" للقلق المناخى المنتشر لدى الأطفال والشباب ، واقترحت صلة بتقاعس الحكومة.

وجمعت الدراسة ، التى تخضع لمراجعة الأقران للنشر فى مجلة Lancet Planetary Health ، بيانات من 10000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا ، عبر الإنترنت من خلال منصة الأبحاث Kantar.

وجاء المشاركون من 10 دول: المملكة المتحدة وفنلندا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والهند ونيجيريا والفلبين، كما أجرى الاستطلاع الذى وضعه 11 خبيرا دوليا في علم النفس والصحة العقلية للأطفال والمراهقين والقلق المناخي ، في وقت سابق من هذا العام. تم إصداره في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لاستضافة محادثات المناخ العالمية الرئيسية ، Cop26 ، في غلاسكو في نوفمبر ، حيث سيتعرض القادة لضغوط لتكثيف إجراءاتهم للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، على خلفية الظروف الجوية القاسية بشكل متزايد والتحذيرات الصارخة من العلماء حول التقاعس عن العمل.