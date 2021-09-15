شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. اعرف كيفية البحث حسب التاريخ فى Gmail بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يمتلئ صندوق الوارد الخاص بك بسهولة شديدة، لهذا السبب تمتلك Gmail مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، وإذا كنت تبحث عن بريد إلكتروني معين، خاصة إذا تلقيته منذ وقت طويل، فحاول استخدام وظائف البحث حسب التاريخ، وسيتيح لك ذلك رؤية كل بريد إلكتروني تلقيته في تاريخ معين أو بين تاريخين مختلفين.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تعرف بشكل عام متى تم إرسال البريد الإلكتروني الذي تحاول العثور عليه، فهناك طريقتان للعثور عليه.

قائمة خيارات البحث

يمكنك استخدام قائمة خيارات البحث، حيث سيؤدي الضغط فوق الرمز الذي يشبه سلسلة من المفاتيح في شريط بحث Gmail إلى فتح قائمة يمكنك استخدامها لتحديد نوع رسائل البريد الإلكتروني التي تريد رؤيتها.

ويتيح لك أحد هذه الخيارات التاريخ ضمن اختيار تاريخ ورؤية كل بريد إلكتروني تلقيته خلال يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة من ذلك التاريخ.

يعد هذا أمرًا جيدًا للعثور على مجموعة واسعة من رسائل البريد الإلكتروني خلال فترة زمنية أطول، ويمكنك استخدام خيارات القائمة الأخرى لتضييق نطاق البحث بشكل أكبر.

ولكن إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في التواريخ التي تراها، فحاول استخدام الكلمات الأساسية للبحث حسب التاريخ.



استخدام الكلمات الرئيسية استخدام الكلمات الرئيسية ستتيح لك كتابة كلمات رئيسية معينة في شريط بحث Gmail رؤية النتائج التي لن تحصل عليها بطريقة أخرى، وكل هذه الأشياء تعمل في كل من تطبيق الجوال وموقع سطح المكتب.

وإذا كنت تبحث عن رسائل بريد إلكتروني من قبل تاريخ محدد، فاستخدم التنسيق قبل YYYY / MM / DD، وللعثور على رسائل البريد الإلكتروني بعد تاريخ محدد، استخدم بعد: YYYY / MM / DD.