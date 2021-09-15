شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أندرويد 12 فى 4 أكتوبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتم إصدار أندرويد 12 فى 4 أكتوبر، وذلك وفقًا لوثيقة داخلية من شركة جوجل، ويتميز الإصدار التالى من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة بتصميم Material You المرئى الجديد، وكان فى مرحلة تجريبية عامة منذ شهر مايو.

وأصدرت الشركة فى الأسبوع الماضى الإصدار التجريبى الخامس والأخير من أندرويد 12 لهواتف بيكسل.

وتقول الشركة وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنيه إننا يجب أن نتوقع إطلاق التحديث المستقر في غضون أسابيع قليلة من الآن. ولكن لم تحدد تاريخًا ثابتًا.

وتستخدم الشركة المستند لإعلام شركاء التصنيع عندما تتوقف عن الموافقة على تصميمات البرامج للإصدارات المختلفة من أندرويد 10 وأندرويد 11 وأندرويد 12.

ويجب أن تمنح الشركة موافقتها على كل إصدار برنامج تدعي الشركات المصنعة أنه قد اجتاز اختبارات التوافق المطلوبة للشحن مع Google Mobile Services.

وللتأكد من أن المصنعين لا يستمرون في طرح الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من أندرويد، تتوقف جوجل عن الموافقة على الإصدارات التي تستند إلى إصدارات نظام التشغيل أندرويد الأقدم.

ويسرد المستند متى يحدث ذلك، ويسرد أيضًا متى تصدر الشركة التعليمات البرمجية المصدرية لإصدار أندرويد معين لتحديد وقت إغلاق نافذة الموافقة لهذا الإصدار.

ووفقًا لهذا المستند، تنشر الشركة التعليمات البرمجية المصدرية لنظام أندرويد 12 في 4 أكتوبر 2021.

ويتم نشر التعليمات البرمجية المصدرية هذه في نظام مراجعة التعليمات البرمجية Gerrit لمشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP. ومن المحتمل جدًا أن يتزامن ذلك مع إصدار تحديث أندرويد 12 الثابت لهواتف بيكسل.

جوجل قد تطرح أندرويد 12 فى 4 أكتوبر

تم إصدار التعليمات البرمجية المصدرية لنظام أندرويد 9 في 6 أغسطس 2018، وهو نفس تاريخ إرسال التحديث المستقر لأول جيلين من أجهزة بيكسل

وبالمثل، تم طرح تحديث أندرويد 10 الثابت لهواتف بيكسل في 3 سبتمبر 2019. وسرعان ما تبعه في نفس اليوم تحميل التعليمات البرمجية المصدرية إلى AOSP.

وفي العام الماضى، أصدرت الشركة التعليمات البرمجية المصدرية لنظام أندرويد 11 فى 8 سبتمبر 2020. بعد وقت قصير من طرح التحديث الثابت لهواتف بيكسل في نفس اليوم.

وهذا يعني أن هناك فرصة قوية لكي يتم طرح التحديث الثابت لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتف بيكسل في 4 أكتوبر 2021. حيث إن هذا هو تاريخ الإصدار المبدئي للتعليمات البرمجية المصدرية لنظام أندرويد 12.

وبالرغم من ذلك، قد يتغير هذا التاريخ، وذلك لأن الشركة لم تعلن رسميًا بعد عن تاريخ إصدار أندرويد 12.

وتجدر الإشارة إلى أن أندرويد 12 يعد إصدارًا أكثر جوهرية من إصدارات نظام التشغيل القليلة الماضية، لذلك قد تحتاج جوجل إلى المزيد من الوقت لحل جميع مكامن الخلل.