شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة بخدعة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خدعة بسيطة قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة، بينما قد يجد بعض المستخدمين هذا الأمر مقلقًا، ولكن إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة على أي رسائل محرجة قمت بحذفها بسرعة ، فجرّب الخطوات أدناه وفقا لما نقله موقع The Sun.

ما هي الرسالة المحذوفة؟

يمكن إزالة الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية ، وتتوفر الميزة عبر هواتف Android و iOS.

يأتي مع تحذير بأن المستلمين تم إخبارهم عبر ملاحظة تقول "تم حذف هذه الرسالة".

ومع ذلك يتم تخزين الرسالة على هاتفك، ويمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في WhatsApp.

تقوم الأداة بعمل نسخة احتياطية لجميع رسائلك في الساعة 2 صباحًا كل صباح ، على الرغم من أنه يمكن تمديد هذا التردد إلى أسبوعيًا أو شهريًا فقط.

كيف أقرأ الرسائل المحذوفة؟

لقراءة رسالة محذوفة، قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم قم بتثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات بجهازك.

بمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى ، سيتم إعطاؤك خيارًا لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية.

ما عليك سوى تحديد خيار الاستعادة وستتم استعادة الدردشات الخاصة بك ، بما في ذلك الرسائل المحذوفة ، والتي تظهر كما لو لم تتم إزالتها مطلقًا.

حتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي ، يوفر عدد من تطبيقات الطرف الثالث الفرصة للكشف عن رسائل WhatsApp التي تم مسحها.

تعرض لك تطبيقات مثل Notification History Log و Notification Log جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات أداتك - بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات WhatsApp.

لكن التطبيقات لها حدودها: يجب أن تكون قد تفاعلت مع الإشعار لقراءته، هذا يعني تمريره من شريط الإشعارات.

أيضًا يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل هاتفك إلى إعادة تعيين سجل الإشعارات ، مما يمحو أي فرصة للتجسس على الرسائل المحذوفة.

كن حذرًا دائمًا من إعطاء إشعارات WhatsApp لشركات الطرف الثالث، لأنها تنطوي على مخاطر أمنية كبيرة.