شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الاحتكار بكوريا الجنوبية تفرض 177 مليون دولار غرامة على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة على شركة جوجل بمبلغ 207 مليار وون، أي ما يعادل 176.64 مليون دولار، قائلة إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أساء استغلال ثقله في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة وفقا لما نقله موقع CNBC.

هذا وحققت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية في اتهامات لشركة Google بشأن منع صانعي الهواتف الذكية المحليين من تخصيص نظام التشغيل Android الخاص بها.

والغرامة هي أحدث كبوة لشركة Google في كوريا الجنوبية فيما يخص مكافحة الاحتكار، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان مشروع قانون لحظر مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل Google من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومنع المطورين بشكل فعال من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.