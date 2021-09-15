بيل جيتس يكشف عن الحل الوحيد للتغلب على أي وباء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الملياردير الأمريكي بيل جيتس عن الحل الوحيد للتغلب على أي وباء في العالم.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أعرب جيتس عن قلقه إزاء عدم استعداد العالم لأوبئة جديدة محتملة، مؤكداً أن الحل الوحيد هو تطوير لقاح خلال 100 يوم وإنتاجه بالحجم الكافي خلال الـ100 يوم التالية.

وقال جيتس: "أنا قلق بعض الشيء لأن الاهتمام بالجاهزية لمواجهة الأوبئة أقل مما توقعته".

وأكد الملياردير الأمريكي أن "الحل الحقيقي الوحيد لهذه القضية هو امتلاك مصانع قادرة على إنتاج الكمية الكافية من اللقاحات خلال 100 يوم... وهذا أمر قابل للتحقيق".

وفي وقت سابق، دعت مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية الدول إلى استثمار المزيد في أنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك في إنتاج اللقاحات.

وأشارت المؤسسة بقلق إلى عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيورس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة حول العالم، حيث تم إعطاء 49 مليون جرعة من اللقاحات في إفريقيا خلال النصف الأول من العام، مقابل 43 مليون جرعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها.