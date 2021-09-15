شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حل مشكلة "جيميل" الذى لا يستقبل الرسائل.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر جيميل أحد أكثر خدمات البريد الإلكترونى استخدامًا حول العالم، وذلك لأن الجميع يمتلكون حسابات جوجل بسبب انتشار هواتف أندرويد.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية قال إن الكثير من التطبيقات والمواقع تسمح لك بتسجيل الدخول إليها عبر حساب جوجل، وذلك دون إنشاء حساب جديد لها، ولذلك يعتمد الجميع على خدمات جوجل للبريد الإلكترونى ويستخدمونها بكثرة بدلًا من خدمات أخرى مثل ياهو أو بريد مايكروسوفت.

ولكن تحدث بعض الأعطال والمشاكل التي تسبب فى عدم وصول رسائل البريد الإلكترونى إلى المستخدمين.

وتختلف هذه الأسباب من حساب لآخر، لذلك جمعنا لكم أهم الحلول لتوقف استقبال الرسائل.

تأكد من وجود مساحة كافية تخزين كافية فى الخدمة

وتأخذ رسائل البريد الإلكترونى ومحتوياتها مساحة ضمن مساحة تخزين خدمة جيميل التى تعتمد عليها، لذلك إن نفذت مساحة التخزين، فإنك لن تستطيع استقبال رسائل جديدة.

ولم يكن هذا الأمر يسبب مشكلة فى الماضى، ولكن بعد أن قامت جوجل بدمج مساحة التخزين بين خدماتها المختلفة مثل جيميل وصور جوجل وجوجل درايف.

وأصبحت مهددًا بأن تنفذ هذه المساحة بسبب الخدمات الأخرى، لذلك يجب أن تقوم بحذف الرسائل الغير هامة أولًا بأول.

ويمكنك أيضًا شراء مساحة تخزين أكبر من أجل الاحتفاظ بجميع الرسائل التي تستقبلها، وحتى تؤمن نفسك ضد خطر نفاذ المساحة.

افحص مجلدات الرسائل الأخرى

وتعتبر هذه المشكلة أحد أشهر الأسباب التي تجعل رسائل البريد الإلكتروني لا تصل، حيث يظن المستخدم بأن الرسالة لم تصل ولكنها وصلت إلى مجلد مختلف.

وتضم الخدمة مجموعة من المجلدات المختلفة لرسائل البريد الإلكتروني، كما تستطيع إنشاء المجلدات التي ترغب بها.

ولكن تأتى الخدمة افتراضيًا مع مجموعة من المجلدات وهي مجلد الرسائل الهامة والمزعجة والمحظورة.

ويمكنك التوجه إلى مجلد الرسائل المزعجة لتجد أغلب الرسائل التي تظنها لم تصلك، وعندما تفتح هذه الرسالة يمكنك إعادتها للمجلد المتعاد.

ويمكنك بدلًا من ذلك فحص مجلد جميع الرسائل، حيث تجد قسمًا في البريد يضم جميع الرسائل التي وصلت بغض النظر عن المجلد الخاص بها

تفعيل IMAP حتى تعمل خدمة جيميل بشكل جيد على آيفون

تعتمد الخدمة في هواتف آيفون على تقنية تدعى IMAP، وهي تقنية لتبادل المعلومات بين الهاتف وخادم جيميل.

ويجب أن تتأكد من تفعيل هذه التقنية بشكل جيد حتى تعمل على هاتفك دون مشاكل.

ويمكنك تفعيلها عبر التوجه إلى إعدادات جيميل من خلال موقع الخدمة ومن ثم الضغط على تبويب IMAP وتفعيلها منه.

ويجب أن تتأكد من اتصالك بالإنترنت وسماحك لتطبيق جيميل في هاتفك بالوصول إلى الإنترنت واستخدامها.