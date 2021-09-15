شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد كليًا.. آبل تكشف تفاصيل Mini IPad 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن Mini IPad 2021 الجديد كليًا، والذى يتميز بإطار جديد مع حواف أضيق وزوايا دائرية، ويعد Mini IPad 2021 حاليًا أصغر جهاز لوحي من آبل، حتى مع وجود تضخم في الحجم، وترددت شائعات عن أن شركة آبل كانت تفكر في عرض شاشة Mini LED على جهاز iPad الجديد، على غرار شاشة iPad Pro الأكبر. يبدو أن هؤلاء قد فاتتهم العلامة ؛ يتميز جهاز Mini 6 بشاشة عرض شبكية سائلة عادية.

ظل تصميم iPad Mini متسقًا إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012، ويعد الطراز الجديد بمثابة تغيير جذري في التصميم التقليدي، حيث يتميز بحواف أنحف من iPad Mini 5 وخيارات ألوان جديدة، ويتميز الجهاز اللوحي الجديد أيضًا بمنفذ USB-C وكاميرات مطورة في الأمام والخلف، بما في ذلك كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة، والتي ستمكن الجهاز اللوحي من دعم ميزة Center Stage من Apple.



آبل تكشف تفاصيل Mini IPad 2021 كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى الجيل الثاني من Apple Pencil الذي يتم توصيله مغناطيسيًا بجانب الهيكل.



مواصفات أيباد ميني الجديد:

- تصميم جديد كليًا يتوافق مع iPad Pro الحاليين.

- مجموعة SoC الجديدة من السلسلة A لوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 40% ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 80% وأداء محرك عصبي مُحسَّن كثيرًا.

- دعم 5G مع سرعة تنزيل تصل إلى 3.5 جيجا بايت في الثانية.

- منفذ USB-C لنقل البيانات بشكل أسرع 10 مرات.

- كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بتقنية HDR الذكية وفلاش TrueTone.

- كاميرا أمامية فائقة الاتساع 12 ميجابكسل مع دعم Center Stage.

- شاشة TrueTone.

- مكبرات صوت ستيريو جديدة.

- دعم الجيل الثاني من Apple Pencil.

- مجموعة جديدة من أغطية الأوراق الذكية من Apple.