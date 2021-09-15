شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مؤتمر آبل 2021.. اعرف مواصفات Watch Series 7.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوى، عن مواصفات ساعة Watch Series 7 والتى تتميز بتصميم أكبر جديد، وشاشة Retina جديدة، وحواف أرق، ومتانة أفضل، وشحن أسرع، وتأتي Series 7 بأحجام 41 مم و 45 مم، بزيادة من 40 و 44 مم من الموديلات السابقة، وتتميز بغلاف جديد يتميز بتصميم أكثر نعومة، والتى ستكون متاحة بسعر 399 دولارا.

تصميم ومواصفات Apple Watch 7

تمامًا مثل سابقاتها، تتوفر Apple Watch 7 في نسختين - 41 ملم و 45 ملم، بزيادة من 40 و44 ملم في إصدارات Apple Watch السابقة.