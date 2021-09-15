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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مؤتمر آبل 2021.. اعرف مواصفات Watch Series 7.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوى، عن مواصفات ساعة Watch Series 7 والتى تتميز بتصميم أكبر جديد، وشاشة Retina جديدة، وحواف أرق، ومتانة أفضل، وشحن أسرع، وتأتي Series 7 بأحجام 41 مم و 45 مم، بزيادة من 40 و 44 مم من الموديلات السابقة، وتتميز بغلاف جديد يتميز بتصميم أكثر نعومة، والتى ستكون متاحة بسعر 399 دولارا.تصميم ومواصفات Apple Watch 7
تمامًا مثل سابقاتها، تتوفر Apple Watch 7 في نسختين - 41 ملم و 45 ملم، بزيادة من 40 و44 ملم في إصدارات Apple Watch السابقة.
مواصفات Apple Watch 7
ولعل التغيير الأكثر بروزًا في Apple Watch هو حالتها نفسها، حيث تغير الغلاف الكلاسيكي المنحني الذي كان يحدد هوية Apple القابلة للارتداء منذ أول ساعة Apple Watch واتبعت عن كثب لغة تصميم iPhone 6/7/8 بإطارها المنحني قليلاً، فيما ظل التاج الدوار والزر الجانبي دون تغيير، ولكن حتى Apple تعلم أنه لا يجب تغيير الفريق الفائز أبدًا.