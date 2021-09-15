تكنولوجيا: ابل تقدم جهاز iPad جديد بمعالج A13 Bionic وكاميرة أمامية 12 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل في مؤتمرها الذي عقد اليوم عن إصدار جديد من أجهزة iPad منخفضة التكلفة، والذي يضم معالج A13 Bionic وكاميرة أمامية 12 ميجا بيكسل.

تؤكد شركة ابل على أن إصدارها الجديد من أجهزة الآيباد يأتي بآداء أسرع بنسبة 20% مقارنة بإصدار الشركة السابق، كما يأتي بآداء أسرع في كرت الشاشة، وترقية في محرك Neural للتعلم الآلي.

كما تؤكد ابل على أن هذا الإصدار من أجهزة الآيباد يأتي بآداء أسرع 3 مرات من أجهزة Chromebook الأعلى مبيعاً في الأسواق، وأسرع 6 مرات أكثر من أجهزة الأندوريد اللوحية الأكثر مبيعاً.

وتقدم ابل جهاز iPad الجديد بكاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، والتي تدعم مكالمات الفيديو، بزوايا عرض 122 درجة، وتقنية Center Stage التي تعمل على تحديد وإكتشاف موقع الأشخاص بشكل تلقائي ومن ثم تحديد وضبط الإطار على أن تدعم الميزة الوضع الرأسي والأفقي.

كما تدعم ميزة “Center Stage” كاميرة Facetime وتطبيقات الفيديو الأخرى أيضاً مثل Zoom و Bluejeans و WebEx.

ويتميز iPad بحجم 10.2 إنش، وشاشة Retina، تتميز ب” True Tone” التي تدعم ضبط حرارة الألوان وفقاً لمحتوى الشاشة، والمحيط الخاص بالمستخدم، وتدعم الشاشة الجيل الأول من قلم ابل، ولوحة مفاتيح ابل الذكية.

وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل iPadOS 15 مثبت مسبقاً، مع دعم أفضل لتعدد المهام، وتقسيم hلشاشة، وعدد من الأدوات الجديدة، مع تطبيق الترجمة، ومن المقرر أن يبدأ سعر هذا الإصدار من 329 دولار لنموذج WiFi، وسعر 459 دولار لنموذج يدعم الإتصال بشبكات المحمول أيضاً، على أن يتوفر في 24 من سبتمبر.

المصدر

اعلان





