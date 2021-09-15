تكنولوجيا: هاتف Realme C25Y قادم في 16 سبتمبر بكاميرا 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي Realme C25Y في الهند في 16 سبتمبر وسيتم بيعه عبر الموقع الرسمي للشركة وأيضًا Flipkart.

سيأتي C25Y بمعالج Unisoc T610، وكاميرا 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ومستشعر لبصمة الأصبع مثبت في الخلف، وخيارين للألوان.

تقول Realme إن هاتف C25Y سيوفر بطارية ضخمة تستمر في العمل طوال اليوم. لم تخبرنا الشركة عن سعتها، لكننا لا نتوقع أي شيء أقل من 5000 مللي أمبير، وهذا لأن C25 و C25s كلاهما متوفر في الهند ببطارية 6000 مللي أمبير.

تعد Realme أيضًا بالعديد من الميزات المذهلة الأخرى مع C25Y ولكنها لم تخبرنا عن أي التفاصيل.

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