تكنولوجيا: خدمة Fitness Plus تضيف ميزة التمارين الجماعية عبر SharePlay

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ خدمة Fitness Plus في دعم الصفوف الرياضية الإفتراضية الجماعية مع العائلة والأصدقاء، حيث تعرف الميزة الجديدة “Group Workouts”.

تنطلق ميزة “Group Workouts” في خدمة ابل Fitness Plus في خريف هذا العام، على أن تدعم التشغيل عبر SharePlay في iOS 15.

ومن المقرر أن تتيح ميزة SharePlay مشاركة المستخدمين في جهات الإتصال في مشاهدة مقاطع الفيديو مع الإصدقاء أثناء إجراء المكالمات، كما سيتاح مشاركة جهات الإتصال التمارين الرياضية في أي موقع.

ويمكن للميزة أن تدعم مشاركة 32 مستخدم في التمارين الرياضية، كما تقدم ابل تحديث Fitness Plus في خريف هذا العام، والذي يتضمن تمارين Pilates، وتمارين للتأمل، ومن المقرر أن تتوفر المميزات الجديدة على أنظمة.

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