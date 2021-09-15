تكنولوجيا: هاتف OnePlus 9 RT 5G سيصل في 15 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، علمنا أن شركة OnePlus تعمل على عضو جديد ضمن مجموعة OnePlus 9؛ وهو OnePlus 9 RT. والآن، زعم تسريب جديد أن هاتف 9 RT، والذي تحمل الاسم الرمزي “Martini”، سيصل في شهر أكتوبر. كما أكد مصدر آخر عن تاريخ الإطلاق المبدئي للهاتف الذكي وهو 15 أكتوبر.

لا توجد أي معلومات مؤكدة من قبل OnePlus حول 9 RT حتى الآن، ولكن أدعى التسريب السابق أن الهاتف الذكي سيأتي بإصدار أعلى من معالج Snapdragon 870، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث هرتز، وبطارية 4500 مللي أمبير، وشحن 65 واط.

سيحتوي OnePlus 9 RT على عدسة Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل ويمكن أن يكون أول هاتف OnePlus يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 المستند إلى واجهة OxygenOS 12.

سيقتصر 9 RT على الأسواق الهندية والصينية ولن نرى إصدارًا عالميًا في الوقت الحالي.

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