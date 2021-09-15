تكنولوجيا: ابل تؤكد على توفر تحديث iOS 15 بدءاً من 20 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل في الحدث الذي أقيم اليوم عن توفر تحديث iOS 15 للتثبيت بدءاً من 20 من سبتمبر الجاري، كما توفر الشركة في نفس اليوم تحديثات iPadOS 15 وwatchOS 8.

كشفت ابل اليوم عن جيل جديد من هواتف الأيفون iPhone 13، كما قدمت ابل الجيل السادس من أجهزة ipad mini، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة بتحديث iOS 15 وiPadOS 15، كما تنطلق ساعة ابل الذكية Series 7 بتحديث watchOS 8.

وقبل إنطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة ابل للأسواق، أكدت ابل على توفير التحديثات الجديدة من أنظمة التشغيل للتحميل بدءاً من 20 من سبتمبر.

ومن المقرر أن تنطلق التحديثات الجديدة بترقية لكاميرة FaceTime، وتطبيق الرسائل، مع إشعارات ذكية، وميزة “LiveText” الجديدة.

كما يحصل مستخدمي هواتف الأيفون على دعم ميزة الصوت المكاني “spatial”، وخفض الضوضاء، أو عزل الضوضاء المحيطة في الشاشة الخلفية.

أيضاً يتضمن تحديث تطبيق الرسائل ميزة “shared with you” التي تقدم تجربة سلسة وسريعة لتتبع الصور التي يتم مشاركتها، وأيضاً الموسيقى، والمقالات الأخبارية، مع جزء مخصص للمحتوى الذي يتم مشاركته.

أيضاً تعمل ابل في تحديث iOS 15 على جلب تغييرات في الإشعارات، مع أدوات جديدة تدعم تخصيص تجربة المستخدم في تلقي الإشعارات، كما يأتي نمط “Focus” يعمل على غلق كافة الإشعارات عدا الإشعارات الخاصة بمجموعة محددة.

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