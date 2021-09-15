تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لمجموعة Mi 11T من شاومي قبل يوم من إطلاقها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق مجموعة Mi 11T غدًا، وبالرغم من انه لا يتبقى سوى ساعات، إلا انه قد تم تسريب جميع المواصفات الرئيسية لهواتف المجموعة إلى جانب السعر.

تضم المجموعة هاتفين، وأكدت التسريبات انه لا توجد اختلافات كثيرة بين الهاتفين فيما يتعلق بالتصميم، لذا قد لا تتمكن من التمييز بينهما.

سيحتوي كل من Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة مع ثقب من الأعلى للكاميرا الأمامية ومستشعر لبصمات الأصابع. يحتوي كلا الهاتفين أيضًا على نفس عدد الكاميرات الخلفية.

حتى بالنسبة للمواصفات الداخلية، هناك الكثير من أوجه التشابه. فكلاهما مزودان بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. نفس الشيء مع الكاميرات، فسيأتي الهاتفين بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. هذا وبالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ومع ذلك، الاختلافات مع المعالجات. فقد جهزت شاومي هاتف Xiaomi 11T بمعالج Dimensity 1200، بينما سيحتوي إصدارPro على معالج Snapdragon 888. كلا المعالجين سوف يستمدان الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ولكن سيدعم Xiaomi 11T Pro الشحن السريع مع تقنية HyperCharge بقوة 120 واط. كلا الهاتفين مزودان باتصال Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6.

بالنسبة للأسعار، يقول المصدر أن Xiaomi 11T سيأتي مقابل 499.99 يورو لإصدار 128 جيجابايت بينما سيصل إصدار 256 جيجابايت بسعر 599.99 يورو. وسيكلف Xiaomi 11T Pro حوالي 649.99 يورو لإصدار 128 جيجابايت و 699.99 يورو لإصدار 256 جيجابايت.

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