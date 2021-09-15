تكنولوجيا: ابل تطلق هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max بمعدل تحديث تكيفي 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق التكنولوجيا اليوم عن سلسلة هواتف iPhone 13، والتي تضمنت إصدارات iPhone 13 Pro و Pro Max بمعدل تحديث تكيفي 120Hz.

انطلق اليوم جيل جديد من هواتف الأيفون المميزة في حدث ابل الرسمي، حيث قدم تيم كوك إصدارات الشركة المميزة هذا العام كأفضل إصدارات Pro من هواتف الأيفون، حيث يتميز هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max بآداء أسرع في الشاشة، مع نتوء أصغر للكاميرة الأمامية، وأيضاً تصميم جديد.

وتتميز هذه الإصدارات بشاشة Super Retina XDR بسطوع 1000 nit لعرض أفضل في الأماكن الخارجية، مع سطوع أفضل بنسبة 25% من الإصدارات السابقة.

كما تعد هذه الإصدارات الأولى من ابل بتقنية ProMotion، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، على أن يتم زيادة معدل سرعة الإطارات وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، ويبدأ معدل العرض من 10Hz في الصور الثابتة.

ويدعم إصدارات iPhone 13 Pro أيضاً معالج ابل الجديد A15 Bionic، الذي يعزز الآداء والسرعة في المعالجة وكرت الشاشة وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تضم الكاميرات في إصدارات Pro نمط تصوير”Cinematic”، وهو نمط تسجيل فيديو يدعمه التعلم الآلي للتركيز التلقائي السريع والتبديل بين الكاميرات.

أيضاً أضافت ابل تحسينات على نظام الكاميرة في هذه الإصدارات تتضمن مستشعر telephoto جديد يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بميزة التركيز التلقائي وفتحة عدسات f/1.8.

مع تحسينات بنسبة 92% للتصوير في الإضاءة المنخفضة، وتأتي الكاميرة الرئيسية بفتحة عدسات f/1.5، وحجم بيكسل 1.9-micron pixels، كما يعمل معالج A15 Bionic على تعزيز آداء الكاميرة في iPhone 13 Pro وتدعم هذه الإصدارات التكبير البصري حتى 6 مرات.

ويأتي iPhone 13 Pro Max بعمر أكبر للبطارية بمقدار 2.5 ساعة من إصدار العام الماضي، بينما يأتي إصدار iPhone 13 Pro بعمر أكبر للبطارية 1.5 ساعة.

أيضاً يضم iPhone 13 Pro شاشة بحجم 6.1 إنش، بينما يأتي Pro Max بحجم شاشة 6.7 إنش، ويبدأ سعر الهاتفين من 999 دولار، ويتوفر الهاتفين في 24 من سبتمبر ويبدأ الحجز المسبق من 17 من سبتمبر.

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