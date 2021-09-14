شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مؤتمر أبل.. اعرف مواصفات 2021 iPad .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوى، عن نسخة جديدة من جهاز أيباد التقليدى، والذى جاء بشاشة مزودة بزر قائمة رئيسية، فضلا عن كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل مزودة بخاصية تتبع Center Stage من iPad Pro التي تبقيك في الإطار.



مواصفات 2021 iPad

ومن المحتمل أن وجود زر الصفحة الرئيسية والإطارات يشير إلى استخدام منفذ Lightning، وقالت أبل: "من خلال الاحتفاظ بنفس التصميم الشائع، يدعم هذا iPad مجموعة واسعة من الملحقات" بما فى ذلك قلم أبل الجيل الأول، بسعر 329 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت، وبسعر 299 دولارًا للمدارس.