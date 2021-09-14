شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثي iOS 15 و iPadOS 15 للمستخدمين فى 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها ستطلق iOS 15 و iPadOS 15 في 20 سبتمبر، حيث سبق وأن أعلنت الشركة عن تحديثات نظام التشغيل المجاني الجديد في WWDC 2021 في وقت سابق من يونيو، وقدمت إصدارات تجريبية عامة خلال الصيف.

ويقدم كلا الإصدارين الجديدين من iOS و iPadOS مجموعة من الميزات، حيث تتضمن العناوين الرئيسية تغييرات على الإشعارات، مثل إضافة ملخصات الإشعارات، وأوضاع التركيز لإنشاء قوائم مميزة من التطبيقات والإشعارات المسموح لها بالوصول إلى المستخدمين في أوقات مختلفة من اليوم، وتحسينات على FaceTime تشمل القدرة على دعوة مستخدمي Android و Windows لإجراء مكالمات فى المرة الأولى، وإطلالة جديدة لـ Safari.

أما على iPad ، يجلب iPadOS 15 أخيرًا ميزات iOS 14 مثل مكتبة التطبيقات والأدوات القابلة لتغيير الحجم ، والأشياء الجيدة الأخرى المذكورة سابقًا التي خططت لها Apple لنظام iOS 15. كجزء من التحديث ، تقوم Apple أيضًا مرة أخرى بتعديل كيفية عمل تعدد المهام ، مع جديد قائمة للشاشة المنقسمة ، و "رف" لتنظيم التطبيقات التي تقدم نوافذ منفصلة ، مثل Safari.

سيستغرق وصول بعض الميزات لكل من iOS 15 و iPadOS 15 وقتًا أطول قليلاً، وتقول Apple إن SharePlay، القدرة على مشاركة الفيديو والصوت مباشرة عبر مكالمات FaceTime، من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الخريف.