شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق watchOS 8 لـ Apple Watch رسميًا في 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكشف شركة أبل عن موعد طرح ساعة Watch Series 7 حتى الآن ، لكن watchOS 8 قادم الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح تحديث البرنامج الجديد لـ Apple Watch Series 3 والإصدارات الأحدث يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.

وسيتوفر watchOS 8 لأجهزة Apple Watch Series 3 و SE و Series 4 و 5 و 6 يوم الإثنين 20 سبتمبر، وتقدم ترقية watchOS الجديدة ميزات جديدة ووجوه مشاهدة بما في ذلك دعم أفضل للشاشة دائمًا ، وتطبيق Mindfulness محدث، والمزيد التدريبات، والتغييرات والتحسينات الأخرى في التطبيق.