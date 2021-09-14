كوريا الجنوبية تغرّم “غوغل” بـ “177 مليون دولار”.. فما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن تغريم شركة “ألفابيت”، والتي تعتبر الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا “غوغل”، بمبلغ 177 مليون دولار على خلفية عرقلتها لعمليات تطوير أنظمة منافسة لنظام تشغيل “أندرويد” الخاص بها

ويأتي قرار السلطات الكورية الجنوبية في إطار حملة تستهدف سيطرة عملاق محرِّك البحث الأميركي على برامج الهواتف الذكية.

واتهمت الجهات المنظِّمة “غوغل”، التي يعتمد على نظام تشغيلها أكثر من 80% من الهواتف الذكية حول العالم، باستخدام قدرتها الهائلة على المساومة من أجل القضاء على المنافسة.

إذ اعتبرت لجنة التجارة العادلة الكورية أنَّ الاتفاقات المضادة للتجزئة التي وقَّعتها “غوغل” مع المصنِّعين، مثل “سامسونغ الكترونيكس”، و”إل جي الكتورنيكس” منعت صانعي الأجهزة الالكترونية من تطوير أو استخدام نسخ معدلة من نظام تشغيل “أندرويد”. وقد منعت الهيئة المنظِّمة “غوغل” من إجبار المصنِّعين على توقيع عقود مضادة للتجزئة، وألزمتها بتعديل العقود القائمة.

يذكر أنَّ كوريا الجنوبية أصبحت في أغسطس الماضي الدولة الأولى التي تصدر قانوناً يلزم شركتيّ “أبل”، و”غوغل” على فتح متاجر التطبيقات الخاصة بهما لأنظمة الدفع الأخرى، مما يشكِّل سابقة جذرية لعملياتهما المربحة في كل مكان من الهند إلى الولايات المتحدة. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 14 سبتمبر بحسب لجنة الاتصالات الكورية.

من جهتها ردَّت “غوغل” قائلةً، إنَّ نظام “أندرويد” أسهم في تسريع الابتكار، بما فيه لدى الشركات الكورية، وحسَّن تجربة المستخدم، معلنةً أنَّها سوف تستأنف هذا القرار. وأضافت الشركة في بيان أنَّ “قرار لجنة التجارة العادلة الكورية يتجاهل هذه المنافع، ومن شأنه أن يقوِّض المزايا التي يتمتَّع بها المستهلكون”.