بعد طول انتظار.. آبل تكشف عن ميزات وسعر “آيفون 13”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت العملاقة الأمريكية شركة أبل، بشكل رسمي عن هاتفها الأقوى، “آيفون 13 برو” و”آيفون 13 برو ماكس”، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.

وسيأتي هاتفا “آيفون 13 ” و”آيفون 14 ميني” متوفران بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.

ومن ناحية الشكل، اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي.

ويأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس وآيفون 13 برو، بميزات خارقة، خاصة في وضوح الشاشة وقوة الكاميرا.

ووفقا لأبل، فأن هاتف برو يوفر سرعة حركة “الغرافيكس” أسرع بنسبة 50 بالمئة من الشركات المنافسة، وهي خاصية مفيدة للألعاب الإلكترونية على الهاتف.

كما تمتلك الشاشة خاصية “برو موشن”، بسرعة 120 هيرتز، لتحويل التطبيقات وحركة الشاشة لتتماشى مع أصابع المستخدم.

ويأتي هاتف آيفون 13 برو بسعر 999 دولار أميركي، أما هاتف آيفون 13 برو ماكس، فيأتي بسعر 1099 دولار أميركي.