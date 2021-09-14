تكنولوجيا: هاتف iPhone 13 ينطلق بحجم أصغر لنتوء الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل النقاب عن هاتف iPhone 13 في الحدث الذي انطلق اليوم، حيث جاء الإصدار الجديد بحجم أصغر لنتوء الكاميرة، وسعة أكبر للبطارية.

ينطلق هاتف iPhone 13 اليوم بتصميم يحاكي إصدار العام الماضي iPhone 12، إلا أن الإصدار الجديد يظهر بحجم أصغر لنتوء الكاميرة وFace ID بنسبة 20%، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم جديد.

وتقدم ابل iPhone 13 بسعة أكبر للبطارية، وهي ميزة مقدمة من ابل أيضاً في إصدار iPhone 13 mini، كما يأتي كلا الهاتفين بسطوع أكبر في الشاشة.

وتشير ابل إلى أن هاتف iPhone 13 mini يأتي بعمر تشغيل أكثر بساعة ونصف الساعة، بينما ينطلق iPhone 13 بعمر تشغيل أكثر بمقدار 2.5 ساعة مقارنة بهواتف iPhone 12.

كما يدعم هواتف iPhone 13 رقاقة معالج ابل الجديدة A15 Bionic التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، وتضم عدد 15 مليون من الترانزستورز، وتتميز بآداء أسرع بنسبة 50%، كما تأتي أنوية كرت الشاشة أيضاً بآداء أسرع بنسبة 50%.

أيضاً يأتي المعالج بتحسينات في محرك neural لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي في الهواتف، وفي إعدادات الكاميرة تقدم ابل iPhone 13 بمستشعر جديد بزوايا عرض فائقة الإتساع، وعدسات جديدة، وهو أكبر مستشعر قدم من ابل حتى الآن.

كما يأتي المستشعر بحجم أكبر للبيكسل، مع تقنية sensor-shift لتعزيز التثبيت البصري، وهو نظام قدم للمرة الأولى في iPhone 12 Pro Max، أيضاً تقدم ابل نمط تصوير سينمائي الذي يعمل على التبديل بين التركيز في تسجيل الفيديو بين الكاميرات الأمامية والخلفية بشكل تلقائي، على أن يعمل هذا النظام على تتبع الشخصيات في التسجيل.

ويدعم هاتف iPhone 13 الإتصال بشبكات 5G، حيث يدعم حتى 200 من شبكات المحمول في عدد 60 دولة حول العالم.

ويبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 13 من 799 دولار، وتتوفر الهواتف بألوان الأسود، الفضي، والأحمر، والأزرق، والوردي، على أن تنطلق للبيع بدءاً من 24 من سبتمبر.

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