تكنولوجيا: تسريب صور جديدة لهاتف Galaxy M52 5G من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق مجموعة Galaxy M، والتي تضم هاتف Galaxy M52 5G. ووفقا للتسريبات السابقة، سيحتوي هذا الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة ومعالج Snapdragon 778G وكاميرا خلفية بدقة 64 + 12 + 5 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.

والآن، تسربت بعض الصور للهاتف والتي تفيد بأن الشاشة ستأتي بدقة 1080 × 2400 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز.

إليكم صور الهاتف والتي تكشف عن الجهة الخلفية من الهاتف:

ومن الجانب:

وعلى ما يبدو، فإن مستشعر بصمة الأصبع مثبت من الجانب، وهذا أمر شائع بالنسبة لمجموعة M.

المصدر

اعلان





