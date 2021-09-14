تكنولوجيا: الجيل السادس من iPad mini يأتي بمنفذ USB-C وتصميم بكامل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن جهاز iPad mini 6 الذي ينطلق بحجم 8.3 إنش، وتصميم بكامل الشاشة وحواف نحيفة، مع زوايا دائرية.

أيضاً لا يتضمن جهاز iPad mini 6 زر مخصص لإستشعار البصمة في الجهة الأمامية، بتصميم يحاكي إصدار ابل الأخير من أجهزة iPad Air.

كما تم دمج مستشعر البصمة Touch ID في الزر الرئيسي للتشغيل، كما تقدم ابل هذا الإصدار بمنفذ USB C كبديل لمنفذ Lightning .

شاشة الجهاز liquid retina بحجم 8.3 إنش وسطوع 500 nit، ونطاق لوني واسع P3، كما تأتي الشاشة بطبقة مضادة للتوهج، وTrue Tone، ويضم الجيل السادس من أجهزة iPad Mini مكبرات صوتية ستريو، كما يدعم الجيل الثاني من قلم ابل.

أيضاً تم تحريك زر التحكم في الصوتيات إلى الجزء العلوي من الجهاز، كما يدعم منفذ USB C نقل البيانات بسرعة 5 جيجا بت في الثانية، ويدعم إتصال شاشة خارجية بدقة 4K.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A15 Bionic، بآداء اسرع بنسبة 80% من الإصدار السابق، وتؤكد ابل على تحسين تقنية التعلم الآلي في هذا الإصدار بفضل محرك neural الجديد الذي يتميز بعدد 16 من الأنوية، مع خوارزمية جديدة تعمل على إدراك النصوص في الصور وترجمة النصوص إلى 7 لغات مختلفة.

وتؤكد ابل على جلب تحسينات في نظام الكاميرة مع مستشعر أمامي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل أيضاً في الجهة الخلفية.

ويدعم الجهاز WiFi 6، ويتوفر نموذج 5G، كما تقدم ابل حافظة Smart Folio للجهاز بسعر 59 دولار، بينما يتوفر الجهاز بسعر 499 دولار لنموذج WiFi، و649 دولار لنموذج 5G، على أن يتوفر بدءاً من 24 من سبتمبر في عدد 28 دولة.

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