تكنولوجيا: Steelseies تقدم فارات Prime صغيرة الحجم للاعبين المحترفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد بضعة أشهر فقط من الكشف عن فارات الألعاب الالكترونية Prime الخاصة بها للاعبين المحترفين، كشفت SteelSeries عن إصدارات أصغر من الفارات.

تعد فارات Prime Mini و Prime Mini Wireless أخف بنسبة 12٪ و 9٪ من الإصدارات القياسية، والتي صممتها SteelSeries بمدخلات من أكثر من 100 منافس للرياضات الإلكترونية.

تزن فارة Prime Mini حوالي 61 جرامًا فقط، وتقول شركة SteelSeries إنها تتمتع بغلاف شديد التحمل مع هيكل غير لامع. وتأتي الفارة أقصر بخمسة ملليمترات من فارة Prime الأصلية، كما انها تحتوي على مستشعر بصري TrueMove Pro مع حساسية قابلة للتعديل تبلغ 18000 CPI.

وعلى صعيدًا آخر، تزن فارة Prime Mini Wireless حوالي 73 جرامًا، وهي تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C. تقول شركة SteelSeries أنك ستحصل على ما يصل إلى 100 ساعة من الاستخدام بعد الشحنة الواحدة، و 15 ساعة من الاستخدام بعد 15 دقيقة من وقت الشحن.

ومثل الإصدارات السابقة، يتميز كلا الجهازين بمفاتيح ضوئية Prestige OM من SteelSeries، والتي تم تصنيفها بأنها تتحمل حتى 100 مليون نقرة. هذا وبالإضافة إلى 16.8 مليون لون من الإضاءة الخلفية RGB وتخصيص داخلي مع خمس مجموعات مسبقة.

تأتي فارة Prime Mini بسعر 60 دولارًا في حين تكلف النسخة اللاسلكية 130 دولارًا. وجميعهم متاح ابتداءً من اليوم.

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