آيباد جديد وساعة ذكية.. «أبل» تكشف عن منتجاتها الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "أبل" عن عدد من منتجاتها الجديدة، وذلك خلال مؤتمرها للكشف عن "آيفون 13 iphone 13"، اليوم الثلاثاء، والذي جاء تحت إسم "California Streaming".

وكشفت الشركة عن هاتفها الجديد "آيفون 13" وعددًا من إصداراته المختلفة.

وبدأ المؤتمر بكشفها عن تلفزيونها الجديد، كما كشفت عن الجيل السابع من ساعتها الذكية الجديدة، و"آيباد" و"آيباد ميني".

وتدعم أجهزتها التي أعلنت عنها خدمات "الجيل الخامس" (5g).

وقبل إنطلاق مؤتمر أكبر شركة تكنولوجيا في العالم بلغت قيمة آبل السوقية 2.47 تريليون دولار.

الجيل السابع من آبل ووتش

وخلال المؤتمر، كشفت أبل عن الجيل السابع من ساعتها الذكية والتي ستكون قريبة في التصميم من الجيل السابق، إلا أنها ستكون أنحف قليلاً.

ويتمتع الإصدار الجديد من بوجود كيبورد للرد على الرسائل و الإيميلات.

كما يتمتع الإصدار الجديد ببطارية أفضل وشحن أسرع ومواكما ستكون مقاومة للماء والتحطم.

ويبدأ سعر ساعة أبل من 399 دولارا.

آيباد جديد

وخلال المؤتمر، كشفت الشركة عن أول تطوير لـ "آيباد ميني"، إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، إن الآيباد الجديد تصميمه قريباً من آيباد برو وآيباد إير.

وسيدعم آيباد الجديد التوسيط في الكاميرا الأمامية، وسيكون معالج A13 أسرع بـ 20٪؜ من الجيل السابق، وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل.

ويبدأ سعره من 329 دولارا، وسيكون الجهاز موجها للطلاب بشكل عام.

كما كشفت آبل عن آيباد ميني من الجيل السادس وهو بتصميم جديد، بحجم شاشة 8.3 إنش، وهو أكبر من الجيل الخامس، ويدعم منفذ USB-C ، وشبكة الجيل الخامس.

ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية 12 ميجابكسل، ويبدأ سعره يبدأ من 499 دولارا، وسيكون متاحا للطلب بدءا من اليوم.