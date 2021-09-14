أبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 13.. تعرف على المواصفات والأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف شركة أبل عن الجيل الجديد من منتجاتها خلال مؤتمر افتراضي بث من مقر الشركة في كوبيرتينو، كاليفورنيا، وشهد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 13، وساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إن الآيباد الجديد تصميمه قريبا من آيباد برو وآيباد إير.

وسيدعم آيباد الجديد التوسيط في الكاميرا الأمامية، وسيكون معالج A13 أسرع بـ 20٪؜ من الجيل السابق، وكاميرا أمامية 12 ميغا بكسل.

ويبدأ سعره من 329 دولارا، وسيكون الجهاز موجها للطلاب بشكل عام.

وكشفت آبل تعلن عن آيباد ميني من الجيل السادس وهو بتصميم جديد، بحجم شاشة 8.3 إنش، وهو أكبر من الجيل الخامس، ويدعم منفذ USB-C ، وشبكة الجيل الخامس.

ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية 12 ميغابكسل، ويبدأ سعره يبدأ من 499 دولارا، وسيكون متاحا للطلب بدءا من اليوم.

الجيل السابع من آبل ووتش

وكشفت أبل عن الجيل السابع من ساعتها الذكية والتي ستكون قريبة في التصميم من الجيل السابق، إلا أنها ستكون أنحف قليلا.

ويتمتع الإصدار الجديد من بوجود كيبورد للرد على الرسائل و الإيميلات.

كما يتمتع الإصدار الجديد ببطارية أفضل وشحن أسرع ومواكما ستكون مقاومة للماء والتحطم.

ويبدأ سعر ساعة أبل من 399 دولارا.

آيفون 13

وكشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED ، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

كانت العديد من التسريبات قد أظهرت المميزات الجديدة التي ستتضمنها النسخ الأربع لهاتف أيفون 13، وسط تخمينات غير مؤكدة بوجود بعض المميزات الثورية بالنسبة لهواتف الآيفون مثل التعرف على بصمة الإصبع.

وإجمالا، تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الجديدة سيأتي في أربعة أحجام مختلفة، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرات، والجيل الجديد من معالج أبل المعروف باسم بايونيك A 15، مع فتحة "نوتش" أصغر أعلى الهاتف التي تتضمن المستشعرات والكاميرا الأمامية، وربما قارئ بصمة الأصابع.

كانت تشير الأخبار المتداولة إلى أنه لن يطرأ تطور كبير على أحجام الهواتف الأربعة لـ آيفون 13، إلا أن شاشات الهواتف قد تأتي مع معدل تحديث 120 هيرتز لأول مرة لهاتفي آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

كما أشار محلل أبل الشهير، مينغ تشي كو، إلى أن أبل لن تطرح هواتف جديدة بسعة 64 جيجا بايت، حيث سيكون الحد الأدنى للجيل القادم 128 جيجا بايت، بما فيهم هاتف آيفون 13 ميني الأرخص سعراً، كما ستصل السعة التخزينية لهاتفهيا الرائدين آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس إلى 1 تيرا بايت لأول مرة، فيما ستتاح نسخ من هاتف آيفون 13 بسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وكشف كو في وقت سابق، أن الجيل الجديد من آيفون 13 سيحمل تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض المناطق ولظروف الطوارئ فقط، كخطوة قد تتوسع أبل فيها في المستقبل.

والآن مع الأسعار :

ايفون 13 سيتوفر بسعر يبدأ من 799 دولار

ايفون 13 ميني بسعر 699 دولار.

للسعة 128 جيجابايت حيث تم إلغاء السعة 64 جيجابايت.