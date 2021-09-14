شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا عن iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بـ999 و1099 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها الصحفي المنعقد حاليا بكاليفورنيا، كشفت شركة أبل عن جهازي iPhone 13 Pro و iPhone Pro Max مع نوتش أصغر على الشاشة الأمامية.

ويعد هاتف iPhone 13 Pro هو هاتف بحجم 6.1 بوصة، في حين أن هاتف iPhone 13 Pro Max هو هاتف عملاق بحجم 6.7 بوصة ، والسبب في ذلك هو البطاريات الأكبر حجمًا، وهي واحدة من أكثر الميزات المطلوبة، وقد أصبحت الكاميرات الموجودة في الخلف أكبر حجمًا وأصبحت الهواتف الآن مزودة بميزات كاميرا احترافية جديدة.

ويتم تشغيل كل ذلك بواسطة نفس معالج Apple A15 Bionic على كلا الهاتفين (هذا المعالج نفسه يعمل على تشغيل جميع أجهزة iPhone الأربعة الجديدة).

وقالت شركة آبل إن الهاتف يتمتع "بتصميمه الأكثر احترافية على الإطلاق" من الخارج، حيث يتضمن ذلك مادة جديدة على الجوانب ولون أزرق جديد، وعلى عكس أجهزة iPhone التي صدرت العام الماضي ، فإن طراز Pro يحتوي على ميزات داخلية مختلفة قليلاً، حيث يحتوي على وحدة معالجة رسومات خماسية النواة تجعله قادرًا على معالجة الرسومات بشكل أفضل من أخيه غير المحترفين.

وله ميزات عرض مختلفة تميزه عن الطراز الأرخص أيضًا، كما يحتوي على شاشة "ProMotion" التي تسمح للشاشة بتغيير معدل التحديث - حيث ترتفع بشكل خاص عند التمرير، ولكنها تتباطأ عندما لا يكون ذلك ضروريًا لضمان عمر بطارية أفضل.

كما هو الحال مع iPhone 12 Pro ، يتضمن الإصدار الجديد ثلاث عدسات، لكن تمت ترقية كل منها ، لإضافة عدد من الميزات بما في ذلك صور الماكرو للعدسة العريضة والوضع الليلي على الثلاثة، ويأتي الهاتف الجديد بنفس الأحجام التي كان عليها العام الماضي: طراز عادي ، وهو بنفس حجم هاتف iPhone 13 ، بالإضافة إلى هاتف "Pro Max" أكبر بكثير.

مواصفات هاتفي أبل الجديدين - 20٪ شق أصغر في الأمام.

- بطارية أكبر.

- شاشة Super Retina XDR مع ذروة سطوع خارجية تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع و ProMotion (معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز).

- تدعم الشاشة كلاً من Dolby Vision و HDR10.

- معالج Apple A15 Bionic سداسي النواة يعتمد على 5 نانومتر لتحسين الأداء.

- متوفر بخمسة ألوان.

- كاميرات ثلاثية (عريضة ، تلسكوب ، واسعة للغاية) في الخلف مع Sensor Shift OIS لأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

- وضع سينمائي جديد لتسجيل الفيديو.