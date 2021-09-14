شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن iPhone 13 و iPhone 13 mini بسعر 699 و 799 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم عن تشكيلة iPhone الجديدة: iPhone 13 و iPhone 13 mini حيث يتشابه تصميم iPhone 13 في الغالب مع iPhone 12 ، ولكن عرض الشاشة في الجزء العلوي من الشاشة أصغر قليلاً ؛ أبل تقول حوالي 20٪ أصغر، ويتم الآن ترتيب الكاميرات المزدوجة لـ iPhone 13 و iPhone 13 mini قطريًا في الوحدة الخلفية.

وبحسب أبل فإن شاشات iPhone 13 أكثر سطوعًا بنسبة 28٪، وفيما يتعلق بالأداء ، يتم تشغيل iPhone 13 بواسطة شريحة A15 Bionic، وتتميز A15 بما يقرب من 15 مليار ترانزستور ، مع نوى عالية الأداء و 4 نوى عالية الكفاءة، ومع ذلك ، ليس من الواضح مدى زيادة الاستفادة من ترقية شريحة A15 على شريحة A14 الموجودة في iPhone 12.

ويأتي الهاتف أيضًا بمجموعة من الألوان ، بما في ذلك تدرج اللون الوردي الجديد، قالت شركة آبل إنه من الداخل ، تمت إعادة تصميم iPhone 13‌ و iPhone 13‌ miniبالكامل، وقد سمح لها ذلك بإفساح المجال لميزات جديدة وبطارية أكبر أيضًا، وقالت أبل إنه مدعوم بشريحة “A15 Bionic”، وزعمت شركة أبل أنها "أسرع وحدة معالجة مركزية في أي هاتف ذكي" ، على الرغم من أنها قارنت أدائها بـ "المنافس الرائد" بدلاً من المعالج الحالي في iPhone 12.

وقالت أبل أن كاميرا الهواتف الجديدة تجمع إضاءة أكثر بنسبة 47٪. أكبر 1.7 ميكرون بكسل ، فتحة f / 1.5، وهي كاميرا فائقة الدقة جديدة بدقة 12 ميجابكسل، كذلك فإن الكاميرا تمتلك "الوضع السينمائي" الجديد للفيديو الذي يسمح بالتركيز على الرف.

وقيل أن iPhone 13 يتمتع بعمر بطارية 90 دقيقة أطول لـ iPhone 13 Mini و iPhone 13حزالي 2.5 ساعة أطول من iPhone 12، ويبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 ، و iPhone 13 بسعر 799لذاكرة 128 جيجابايت