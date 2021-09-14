شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف النقاب عن ساعة Watch Series 7 الجديدة .. بسعر 399 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم عن أبل Watch Series 7 في حدث "California Streaming" ، والتى تتميز بتصميم أكبر جديد ، وشاشة Retina جديدة ، وحواف أرق ، ومتانة أفضل ، وشحن أسرع ، وتأتي Series 7 بأحجام 41 مم و 45 مم ، بزيادة من 40 و 44 مم من الموديلات السابقة ، وتتميز بغلاف جديد يتميز بتصميم أكثر نعومة، والتى ستكون متاحة بسعر 399 دولار.

تصميم ومواصفات Apple Watch 7 تمامًا مثل سابقاتها ، تتوفر Apple Watch 7 في نسختين - 41 ملم و 45 ملم ، بزيادة من 40 و 44 ملم في إصدارات Apple Watch السابقة.

ولعل التغيير الأكثر بروزًا في Apple Watch هو حالتها نفسها، حيث تغير الغلاف الكلاسيكي المنحني الذي كان يحدد هوية Apple القابلة للارتداء منذ أول ساعة Apple Watch واتبعت عن كثب لغة تصميم iPhone 6/7/8 بإطارها المنحني قليلاً، فيما ظل التاج الدوار والزر الجانبي دون تغيير ، ولكن حتى Apple تعلم أنه لا يجب تغيير الفريق الفائز أبدًا.

ومن خلال أخذ إشارات التصميم من أحدث لغة تصميم iPhone و iPad ، والتي تعود إلى عصر iPhone 4 وتتميز بإطارات مستقيمة وزوايا قائمة في الغالب ، ترحب Apple Watch Series 7 بلغة تصميم صناعي جديدة تتسم بالجرأة والتعبير، ومع ذلك ، فإن الحواف الفعلية لها منحنى بسيط حتى لا تتوغل في جلد من يرتديها وتسبب عدم الراحة.

وتتوافق Apple Watch Series 7 مع سوار Apple Watch الحالي على الرغم من تغيير التصميم ، وهو خبر سار لأولئك الذين استثمروا بالفعل بعمق في النظام البيئي.

ومن الداخل ، تحتوي Watch Series 7 أيضًا على مجموعة شرائح S7 جديدة من شأنها ضمان أداء سريع وسريع للساعة. تستخدم تقنية التصنيع على الوجهين ولها مساحة أصغر بشكل ملحوظ من مجموعة الشرائح الموجودة في Apple Watch Series 6 ، على سبيل المثال. هذا يفتح عقارات إضافية لمكونات حيوية أخرى ، وهو أمر بالغ الأهمية في مثل هذه المساحة الضيقة والخانقة.

واجهات ساعة Apple Watch 7 عادةً ما تقدم ساعات Apple الجديدة اثنين من واجهات الساعات الجديدة لتكملة مجموعة Apple Watch الواسعة، ولا تُعد Apple Watch Series 7 استثناءً وتتميز بوجود واجهتين جديدتين للساعة تضفي الإنصاف على شاشة OLED الكبيرة والجميلة.

عمر بطارية Apple Watch 7 تعد Apple Watch Series 7 بعمر بطارية أفضل حيث تحتوي على خلية بطارية أكبر من سابقتها. تحتوي مجموعة شرائح S7 الأسرع أيضًا على إمكانية تحسين النسخ الاحتياطي للبطارية ، حيث إنها أكثر كفاءة من مجموعة الشرائح الموجودة في السلسلة 6.

ميزات اللياقة البدنية في Apple Watch 7 على غرار Apple Watch 6 ، تأتي Apple Watch 7 مع جميع الأجراس والصفارات المتعلقة بالصحة والتي تجعلها ساعة ذكية جيدة الاستدارة.

تأتي Apple Watch Series 7 مزودة بمراقبة تخطيط القلب ومراقبة النوم ومراقبة تشبع الأكسجين ، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف غسل اليدين والتذكيرات المفيدة، هذه الميزات كلها فوائد صحية رائعة تأتي مع Apple Watch.