شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نسخة جديدة من iPad Mini جديدة كليا بألوان جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن جهاز iPad Mini الجديد كليًا، والذى يتميز بإطار جديد مع حواف أضيق وزوايا دائرية، ويعد iPad Mini حاليًا أصغر جهاز لوحي من أبل ، حتى مع وجود تضخم في الحجم، وترددت شائعات عن أن شركة أبل كانت تفكر في عرض شاشة Mini LED على جهاز iPad الجديد ، على غرار شاشة iPad Pro الأكبر. يبدو أن هؤلاء قد فاتتهم العلامة ؛ يتميز جهاز Mini 6 بشاشة عرض شبكية سائلة عادية.

ظل تصميم iPad Mini متسقًا إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012، ويعد الطراز الجديد بمثابة تغيير جذري في التصميم التقليدي ، حيث يتميز بحواف أنحف من iPad Mini 5 وخيارات ألوان جديدة، ويتميز الجهاز اللوحي الجديد أيضًا بمنفذ USB-C وكاميرات مطورة في الأمام والخلف ، بما في ذلك كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة ، والتي ستمكن الجهاز اللوحي من دعم ميزة Center Stage من Apple.

كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية ، بالإضافة إلى الجيل الثاني من Apple Pencil الذي يتم توصيله مغناطيسيًا بجانب الهيكل.

مواصفات أيباد ميني الجديد: - تصميم جديد كليًا يتوافق مع iPad Pro الحاليين.

- مجموعة SoC الجديدة من السلسلة A لوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 40٪ ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 80٪ وأداء محرك عصبي مُحسَّن كثيرًا.

- دعم 5G مع سرعة تنزيل تصل إلى 3.5 جيجا بايت في الثانية.

- منفذ USB-C لنقل البيانات بشكل أسرع 10 مرات.

- كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بتقنية HDR الذكية وفلاش TrueTone.

- كاميرا أمامية فائقة الاتساع 12 ميجابكسل مع دعم Center Stage.

- شاشة TrueTone.

- مكبرات صوت ستيريو جديدة.

- دعم الجيل الثاني من Apple Pencil.

- مجموعة جديدة من أغطية الأوراق الذكية من Apple.