شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن جهاز أيباد جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد في كاليفورينا حاليا، كشفت شركة أبل رسميا عن نسخة جديدة من جهاز أيباد التقليدي، والذى جاء بشاشة مزودة بزر قائمة رئيسية، فضلا عن كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل مزودة بخاصية تتبع Center Stage من iPad Pro التي تبقيك في الإطار.

ومن المحتمل أن وجود زر الصفحة الرئيسية والإطاراتيشير غلى استخدام منفذ Lightning، وقالت أبل، "من خلال الاحتفاظ بنفس التصميم الشائع، يدعم هذا iPad مجموعة واسعة من الملحقات" بما في ذلك قلم أبل الجيل الأول، بسعر 329 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت، وبسعر 299 دولارًا للمدارس.