شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر مؤتمر أبل.. شاهد الكشف عن سلسلة هواتف أيفون 13 والمنتجات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة أبل مساء اليوم في تمام السابعة بتوقيت القاهرة مؤتمرها الأبرز Apple Event الذي ينتظره الملايين حول العالم للإعلان عن منتجاتها وبشكل خاص منتجها الأبرز أيفون 13 iPhoen ويحمل شعار آبل لمؤتمر سبتمبر 2021 هو California Streaming.

حيث ينعقد في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يتوقع أن يتضمن الحدث الكثير من الفعاليات بما في ذلك الكشف عن ساعة أبل وأجهزة iPad فضلا عن أجهزة أخرى مثل ملحقات خاصة بالشركة، وفيما يتعلق بهواتف أيفون فقد تباينت الآراء والتسريبات بين مؤيد للكشف عنها خلال فعاليات الحدث، ومعارض يكشف أن الشركة قد تؤجل الكشف عنها حتى حدث آخر في أكتوبر، وفيما يلى نعرض كيفية مشاهدة حدث أبل الليلة كما يلى:





كيفية مشاهدة مؤتمر أبل الليلة كيفية مشاهدة مؤتمر أبل الليلة يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمي على قناة آبل على يوتيوب عبر أي جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا

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