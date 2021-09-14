شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحصل على "رمز إعجاب" آبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تويتر على "رمز إعجاب" خاص بشركة Apple كما كان متوقعًا لـ iPhone 13 الجديد الذى سيتم إطلاقه اليوم، ويمكنك فتح صورة متحركة "إعجاب" على Twitter - تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة Apple. وشعار "Apple like" احتفالاً بحدث Apple وسط توقعات بإطلاق iPhone 13.

من المتوقع أيضًا أن يعرض هذا الحدث شديد السرية الكشف عن Apple Watch 7 وبعض أجهزة Apple AirPods الجديدة وربما جهاز iPad جديد وفقا لموقع the sun.

يعد الحدث دائمًا تاريخًا رئيسيًا في تقويم الأجهزة ، وينتظره عشاق Apple بفارغ الصبر.

كجزء من الضجة، هناك الآن علامة التجزئة الرسمية #AppleEvent على Twitter.

وسيؤدي استخدام هذا في تغريدة إلى ظهور شعار Apple صغير ملون.

وإذا "أعجبت" تغريدة بها علامة التصنيف هذه ، فإن الزر "أعجبني" سيتحول إلى شعار Apple - باستخدام رسم متحرك مخصص جديد.

من المحتمل أن يختفي هذا في غضون أيام قليلة ، بمجرد زوال الصخب حول الحدث.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث في الساعة 10 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا - أو 6 مساءً في المملكة المتحدة.

كما هو الحال دائمًا يتم بث حدث Apple مباشرةً فور حدوثه، وهو مؤتمر افتراضي تمامًا هذا العام - تمامًا مثل عام 2020.

لا يعرف الكثير عن iPhone 13 على وجه اليقين، ولكن مع اقتراب الإطلاق تزداد جودة وكمية التسريبات.