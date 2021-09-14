شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحصل على "رمز إعجاب" آبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
من المتوقع أيضًا أن يعرض هذا الحدث شديد السرية الكشف عن Apple Watch 7 وبعض أجهزة Apple AirPods الجديدة وربما جهاز iPad جديد وفقا لموقع the sun.
يعد الحدث دائمًا تاريخًا رئيسيًا في تقويم الأجهزة ، وينتظره عشاق Apple بفارغ الصبر.
كجزء من الضجة، هناك الآن علامة التجزئة الرسمية #AppleEvent على Twitter.
وسيؤدي استخدام هذا في تغريدة إلى ظهور شعار Apple صغير ملون.
وإذا "أعجبت" تغريدة بها علامة التصنيف هذه ، فإن الزر "أعجبني" سيتحول إلى شعار Apple - باستخدام رسم متحرك مخصص جديد.
من المحتمل أن يختفي هذا في غضون أيام قليلة ، بمجرد زوال الصخب حول الحدث.
ومن المقرر أن ينطلق الحدث في الساعة 10 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا - أو 6 مساءً في المملكة المتحدة.
كما هو الحال دائمًا يتم بث حدث Apple مباشرةً فور حدوثه، وهو مؤتمر افتراضي تمامًا هذا العام - تمامًا مثل عام 2020.
لا يعرف الكثير عن iPhone 13 على وجه اليقين، ولكن مع اقتراب الإطلاق تزداد جودة وكمية التسريبات.