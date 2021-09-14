شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستطيع المملكة المتحدة قيادة العالم فى مجال الشحن الذكى للمركبات الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدى السنوات الخمس الماضية ، كثفت المملكة المتحدة جهودها بسرعة نحو اعتماد المركبات الكهربائية (EV) مع تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. لكن هناك مخاوف نقلتها بعض تقارير بسائل الإعلام، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه اعتبارًا من مايو المقبل ، سيتم ضبط كل شاحن EV جديد مسبقًا على إيقاف التشغيل لمدة تسع ساعات في اليوم ، ويتم ضبطه تلقائيًا على عدم العمل في "أوقات الذروة" لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

وذكروا أيضًا "تأخير عشوائي" يصل إلى 30 دقيقة إذا كان هناك طلب كبير من سائقي السيارات وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ينص المنشور على ما يلي:

بموجب اللوائح الموضوعة لدى منظمة التجارة العالمية ، لن تعمل أجهزة الشحن الجديدة في المنزل ومكان العمل افتراضيًا من الساعة 8 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 10 مساءً.

واستندت صحيفة ديلى ميل إلى وثيقة مكونة من 30 صفحة حول "الشحن الذكي للمركبة الكهربائية: استجابة الحكومة لاستشارة 2019 بشأن الشحن الذكي للمركبة الكهربائية".

كيف حدث ذلك؟

تم تمرير قانون المركبات الآلية والكهربائية لعام 2018 (قانون AEV) الذي يمنح الحكومة صلاحيات من خلال تشريعات ثانوية لإلزام جميع نقاط شحن المركبات الكهربائية المباعة والمثبتة في المملكة المتحدة بوظائف ذكية وتفي بالحد الأدنى من متطلبات مستوى الجهاز.

ردا على ذلك ، أجرت الحكومة مشاورات كبيرة مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في عام 2019 ونشرت ملخصًا للردود على المشاورة. لقد كتبوا الآن رد سياسة الحكومة.

لكن وسائل الإعلام تناقش في الغالب المرحلة الأولى. يتضمن الحد الأدنى من المعايير حول الأمن السيبراني وقابلية التشغيل البيني واستقرار الشبكة وهو ما تجاهلته صحيفة ديلي ميل بحسب موقع TheNextWeb.





الإعداد الافتراضي لأوقات الذروة في أجهزة الشحن الذكية

أولاً ، لكي تكون واضحًا ، تُعفى أجهزة الشحن العامة وأجهزة الشحن السريعة على الطرق السريعة من أوقات الذروة. لذا فإن مخاطر نفاد الطاقة على الطريق السريع ليست كبيرة كما يخشى الكثيرون.

قد يؤدي وضع خارج الذروة الافتراضي الذي يُخشى كثيرًا إلى تأخير الشحن حتى وقت خارج الذروة المحدد.

سيتم تعيين نقاط الشحن الذكية مسبقًا لمنع الشحن التلقائي خلال أوقات الذروة. أوقات الذروة من 8 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 10 مساءً في أيام الأسبوع.

يحدد التشريع النوافذ الزمنية بدلاً من فترة الذروة لتجنب خطر التسبب في فترة ذروة ثانوية.

ومع ذلك ، يجب أن يكون المستخدم قادرًا على تحرير هذا الإعداد أو إزالته. يمكن أن يستوعب هذا أعمال النوبات الليلية وأولئك الذين يستخدمون بالفعل التعريفات الذكية.





فرصة لأسعار تنافسية وعروض خدمة لأصحاب المركبات الكهربائيةهذا هو المكان الذي تصبح فيه الأشياء مثيرة للاهتمام حقًا للمستهلكين. ستكون عدادات الطاقة الذكية إلزامية في منازل المملكة المتحدة بحلول عام 2025.

نتيجة لذلك ، قامت العديد من شركات المرافق العامة بإنشاء عروض أسعار تنافسية لمالكي السيارات الكهربائية الذين يقومون بشحن معظم سياراتهم الكهربائية في المنزل وعادة ما يستهلكون المزيد من الطاقة:





شحن EV واستقرار الشبكةتطلب الحكومة من صانعي شاحن المركبات الكهربائية الذكية التأكد من أن لديهم وظيفة تؤخر بشكل عشوائي وقت بدء أي إجراء للتحكم في الحمل. ستساعد وظيفة التأخير العشوائية هذه في تقليل مخاطر مشكلات استقرار الشبكة المحتملة حيث يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل عدد كبير من نقاط الشحن في نفس الوقت.

ما يعنيه هذا بلغة واضحة هو أن الحكومة تضع قاعدة تؤخر شحن المركبات الكهربائية في أوقات عدم الاستقرار الخطير في الشبكة.

ليس الأمر مثيرًا حقًا لأنه ينص على أنه "يجب تكوين نقطة الشحن بطريقة تسمح للمستخدم بتجاوز وظيفة التأخير هذه."

علاوة على ذلك ، ليس من غير المألوف أن تحتوي العدادات الذكية المنزلية بالفعل على موصل فصل عن بُعد ، مما يجعل من الممكن إيقاف تشغيلها في أوقات ذروة الطلب.

لكن قد يكون هناك قلق من إمكانية قيام شركات المرافق استخدام هذا كميزة تنافسية من خلال فصل أولاً أولئك الذين يدفعون أقل تكلفة للكهرباء - من الصعب الاستفادة من المنافسة بدون المال للحصول على خيار هادف.

ومع ذلك كانت شبكات الطاقة المحلية موجودة قبل فترة طويلة من ظهور السيارات الكهربائية. إنهم يوسعون باستمرار من استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية طلب العملاء والأهداف الحكومية.

في المقابل من المحتمل أن نرى تسريع الابتكار الجديد الذي يحافظ على تكامل الشبكة.

الشحن الإلزامي للمركبة الكهربائية في المنازل والمكاتب الجديدة

يجدر أيضًا وضع هذه الأخبار في السياق الأوسع لطرح السيارة الكهربائية في المملكة المتحدة.

في الأول من نوعه على مستوى العالم ، تقدم الحكومة البريطانية تشريعات في وقت لاحق من هذا العام تتطلب من جميع المنازل والمكاتب المبنية حديثًا أن تتميز بشواحن السيارات الكهربائية في إنجلترا.

أعلنت وزيرة النقل راشيل ماكلين أن القانون سيشهد إنشاء منازل جديدة مجهزة بأجهزة لشحن المركبات تلقائيًا خلال فترات الذروة ستحتاج المباني المكتبية الجديدة إلى تثبيت نقطة شحن لكل خمسة أماكن لوقوف السيارات.