تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتفها المتوسط Galaxy M22 بسعر يبدأ من 240 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف سامسونج المتوسط Galaxy M22 اليوم، حيث ظهر الهاتف على موقع الشركة الرسمي في ألمانيا بسعر يبدأ من 240 يورو.

ويتمز هاتف Galaxy M22 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض HD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G80 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وينطلق الهاتف بواجهة One UI ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تضم الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

ويدعم هاتف Galaxy M22 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية NFC، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوان الأبيض، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، كما ينطلق الهاتف بسعر 240 يورو، إلا أن الشركة لم تؤكد على موعد توفر الهاتف.

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