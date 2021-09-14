تكنولوجيا: شاومي تعلن عن إصدارها الخاص من النظارات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن إصدارها الأول من النظارات الذكية الذي ينطلق برؤية جديدة تتخطى مفهوم الشاشة الخارجية للهواتف الذكية.

بدأت شاومي منافسة شركة الفيس بوك في سوق النظارات الذكية بإصدارها الأول الذي يجلب مميزات أكثر للنظارات الذكية بجانب ميزة إلتقاط الصور.

ومن المقرر أن تقدم نظارة شاومي مميزات أكثر بجانب ميزة إلتقاط الصور، حيث تدعم نظارة شاومي الذكية أيضاً عرض الرسائل والإشعارات على الشاشة، وإجراء المكالمات، وإظهار ترجمة النصوص في الوقت الفعلي على الشاشة.

أيضاً تستهدف نظارة شاومي الذكية جلب مميزات أكثر للمستخدم في تصميم خفيف للنظارة على غرار إصدار الفيس بوك، حيث يتميز إصدار شاومي بوزن 51 جرام.

كما تتضمن النظارة مؤشر ضوئي يظهر عند إستخدام الكاميرة المدمجة والمميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، وتضم Xiaomi Smart Glasses معالج ARM رباعي الأنوية، ونظام تشغيل Android.

وتأتي النظارة بتقنية MicroLED في الشاشة والتي تتميز بعرض أفضل للصور، مع سطوع أعلى وعمر أطول من لوحات OLED، كما أوضحت شاومي أن الصور التي سيتم إلتقاطها لن تعرض للمستخدم بالألوان، حيث إختارت شاومي عرض أحادي اللون لدعم مرور الضوء بكفاءة.

يمكن للنظارة الذكية أيضاً أن تدعم المستخدم في عرض الخرائط والإتجاهات، وإظهار رقم المتصل، وتتضمن مكبر صوتي وميكرفون لدعم إجراء المكالمات الصوتية.

يذكر أن شاومي لم تحدد موعد لإطلاق النظارة الذكية للأسواق، أيضاً لم تكشف عن مستوى التسعير المقرر لهذا الإصدار لذا نترقب مزيد من التفاصيل من العملاق الصيني لاحقاً.

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