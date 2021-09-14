تكنولوجيا: سامسونج تفتح التسجيل للإصدار التجريبي من واجهة One UI 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج اليوم في دفع الإصدار التجريبي العام لواجهة One UI 4 والذي يرتكز على نظام تشغيل Android 12، على أن يتوفر في البداية لمستخدمي هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra.

أعلنت سامسونج اليوم عن فتح التسجيل للمشاركة في تجربة الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4، على أن يتاح التسجيل عبر حساب “Samsung Members”.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي One UI 4 في كلٍ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وبولندا في البداية.

كما تنطلق واجهة One UI 4 بمجموعة من الخيارات للتخصيص والتي تشمل عدد من الثيمات الجديدة، وخيارات التكوين وإعدادات الشاشة الرئيسية، والرموز، وتجربة عرض الإشعارات، وأيضاً الخلفيات.

ويتضمن تحديث واجهة المستخدم عدد من الأدوات تدعم التخصيص في الحجم، مع ملصقات أيموجي AR، كما تنطلق واجهة One UI 4 بتحديثات لمعايير الخصوصية، حيث تظهر المؤشرات في شريط الإشعارت للتنوية عتد إستخدام التطبيقات للكاميرة، أو الميكروفون وغيرها من أذونات الوصول، كما تتوفر أدوات لإيقاف toggles.

أيضاً يأتي تحديث One UI 4 بتبويب لتاريخ الأذونات الذي يعمل على تتبع إختيارات المستخدم على مدار الأسبوع، مع إختيار للتحقق من إستخدام البيانات لكل تطبيق بشكل منفصل.

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