شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تحديثا طارئا لسد ثغرة أمنية محتملة لبرنامج Pegasus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل تحديثًا أمنيًا طارئًا لأجهزة iPhone و Mac و Apple Watch لسد ثغرة أمنية محتملة قد استغلتها Pegasus، وهو برنامج تجسس تم تطويره بواسطة مجموعة NSO ومقرها إسرائيل ويمكن أن يتواجد على هاتفك ويلتقط جميع ببياناتك، فهو برنامج لن تكون قادرًا على اكتشافه ، ويمكنه على الأرجح فحص جميع رسائلك والاستماع إلى جميع مكالماتك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

يُعرف برنامج التجسس بالبرامج الضارة "التنفيذ عن بُعد بنقرة واحدة". هذا يعني أنه يمكن لمجرمي الإنترنت تثبيته على جهازك دون الحاجة إلى أي تفاعل من جانبك.

على من أثرت؟

في العام الماضي رفعت واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة NSO لإمكانية إصابة هواتف أكثر من 1400 ناشط وصحفي في جميع أنحاء العالم.

في يوليو كشف كونسورتيوم يُدعى مشروع Pegasus عن معلومات جديدة ، وقائمة بالإمكانيات التي كان من الممكن استهدافها ببرامج التجسس. اختبرت منظمة العفو الدولية 67 هاتفًا ، تبين أن 37 منها تحتوي على برنامج تجسس بيجاسوس Pegasus مثبت عليها.

أصدرت المنظمة أيضًا أداة لك للتحقق مما إذا كان هاتفك قد تأثر ببرامج التجسس.





ما هو تحديث آبل؟يشير تقرير التحديث الأمني ​​لشركة آبل إلى أنه من الممكن استغلال الخطأ الموصول الآن بواسطة ملف PDF تم إنشاؤه خصيصًا. وهذا يعني أنه منذ اكتشاف شركة Citizen Labs في شهر مارس ، أصبحت منتجات آبل مثل أجهزة آيفون عرضة لخطر Pegasus.





كيف تقوم بتحديث أجهزتك؟

آيفون أو آيباد: انتقل إلى الإعداد ثم عام ، وانقر على تحديثات البرامج. يجب عليك تنزيل حزم iOS 14.8 أو iPadOS 14.8.

Apple Watch: إذا كانت Apple Watch الخاصة بك متصلة بشبكة Wi-Fi ، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ، وتوجه إلى عام ثم تحديث البرنامج. رقم إصدار التحديث الأمني ​​الجديد هو WatchOS 7.6.2.

أجهزة Mac: في شريط القائمة ، انقر فوق رمز Apple ، ثم انقر فوق About this Mac. حدد خيار تحديث البرنامج. رقم إصدار التحديث الأمني ​​هو MacOS 11.6.