تكنولوجيا: ابل توصي بتثبيت التحديثات الجديدة iOS 14.8 وmacOS 11.6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل مؤخراً تحديثات iOS 14.8 وmacOS 11.6 التي تأتي بمعالجة لبعض المشاكل التي رصدت في أنظمة التشغيل.

ينطلق حدث ابل اليوم للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، ولقد قدمت ابل قبل إنطلاق الحدث تحديثات لأنظمة التشغيل Apple iOS 14.8 و iPadOS 14.8 و watchOS 7.6.2 و macOS Big Sur 11.6.

ولقد أكدت ابل على أن جميع هذه التحديثات ثانوية لا تقدم من خلالها الشركة أي مميزات جديدة، إلا أنها تجلب معالجة لبعض المشاكل والأخطاء التي رصدت في النظام.

كما أوضحت ابل أن التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل تدعم معايير الآمان بشكل أفضل، لهذا توصي شركة ابل بأهمية تثبيت هذه التحديثات على أجهزة الشركة.

وتعمل التحديثات الجديدة على معالجة اثنان من أهم المشاكل التي تواجه الأنظمة، والتي تشمل مشكلة تعوق عمل أنظمة CoreGraphics في iOS و iPadOS و macOS، كما يتم معالجة مشكلة محرك WebKit الخاص بمتصفح Apple.

وتؤكد ابل على ضرورة تثبيت التحديثات لتفادي مهاجمة الفيروسات أو إستغلال الثغرات الأمنية في النظام عبر البرامج العشوائية.

المصدر

اعلان





