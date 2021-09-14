تكنولوجيا: Sennheiser تعلن رسمياً عن سماعة CX Plus بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sennheiser رسمياً عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية CX Plus التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء، وسعر 180 دولار.

تتميز سماعة CX Plus بالصوت التكيفي مع أدوات تحكم تدعم التخصيص، وعمر شحن يستمر حتى 8 ساعات في السماعة فقط.

وتدعم السماعة اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وأيضاً صوت تكيفي، مع دعم تخصيص أدوات التحكم، وEQ، كما تأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدار السابق.

كما تأتي CX Plus بتصميم يحاكي الإصدارات السابقة CX و CX 400BT، حيث يأتي السطح الخارجي بتصميم مستطيل بزوايا دائرية، وهو الجزء الخاص بالتحكم في السماعة باللمس لتشغيل الموسيقى، والرد على المكالمات، وأيضاً إستخدام المساعد الرقمي.

وتتضمن السماعة ميزة “Smart Pause” التي تدعم التوقيف التلقائي للسماعة اللاسلكية عند إزالة السماعة من الأذن، كما يأتي هذا الإصدار بميزة إلغاء الضوضاء النشطة على عكس الإصدارات السابقة التي تدعم العزل السلبي للضوضاء فقط.

كما تأتي سماعة CX Plus بميزة الصوت المحيطي أو نمط شفاف يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط، وتدعم السماعة معايير IPX4 في مقاومة الماء والأتربة.

وتدعم السماعة تقنية “audiophile” في الصوتيات، كما صممت السماعة لدفع صوتيات ستريو بأعلى دقة، مع مضخم للصوتيات بأفضل كفاءة، ودعم صوتيات واضحة ونقية، ويصل عمر الشحن في السماعة والحافظة إلى 24 ساعة، وتتوفر في 28 من سبتمبر بسعر 180 دولار.

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