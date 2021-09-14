شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا واليابان تجريان تجربة إنماء بلورات البروتين فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواصل وكالة الدراسات الجوية والفضائية اليابانية (JAXA) إجراء تجارب على بلورات البروتين النامية في محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية حتى عام 2024، وأعلن ذلك نائب رئيس الوكالة اليابانية، جاكسا هيروشي ساساكي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال في مؤتمر "جاجارين" الدولي الذي يعقد في نظام "أونلاين" عبر الإنترنت: "تتعاون وكالة الدراسات الجوفضائية اليابانية مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في تحقيق بعض التجارب المشتركة منذ إنشاء محطة الفضاء الدولية.

وعلى وجه الخصوص، فإننا اتفقنا على مواصلة التجارب على إنماء بلورات البروتين والتي بدأت عام 2003 على متن المحطة الفضائية الدولية ونأمل أن تستمر التجارب لغاية عام 2024".

وأوضح قائلا: "لدى وكالة الفضاء اليابانية في محطة الفضاء الدولية نموذج Kibo التجريبي الخاص بها، والذي تم تركيب جزء أول منه في المحطة عام 2008. وعلى وجه الخصوص فإن رواد الفضاء اليابانيين استطاعوا العام الماضي أن يؤكدوا باستخدام أجهزة النموذج التجريبي أن بكتيريا Deinococcus radiodurans يمكن أن تبقى على قيد الحياة لمدة طويلة في الظروف القاسية للفضاء خارج المحطة الفضائية".