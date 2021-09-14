بمعدل «قاتل للبشر والطبيعة» .. بي بي سي : تضاعف عدد الأيام التي تتعدى فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية في مناطق متفرقة بالعالم

الشارقة - اميمة ياسر - توصّل بحث أجرته بي بي سي إلى أن عدد الأيام فائقة الحرارة التي تشهدها مناطق متفرقة من العالم سنوياً، وهي الأيام التي تتعدى فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية (م)، قد تضاعف منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتوصّل البحث أيضاً إلى أن درجات الحرارة هذه تسجل في مناطق متزايدة من كرتنا الأرضية، ما يضع البشرية أمام تحديات جديدة خصوصاً فيما يخص الجوانب الصحية والمعيشية بشكل عام.

وحسب النتائج التي تمخض عنها البحث، ازداد العدد الإجمالي للأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 م في كلٍ من العقود الأربعة الماضية. فبين عامي 1980 و2009، تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية مدة 14 يوماً بالمعدل، ولكن العدد ارتفع إلى 26 يوماً بين عامي 2010 و2019.

وفي الفترة ذاتها، سجّلت درجات تتجاوز 45 م في أسبوعين إضافيين كل سنة بالمعدل.

وتقول الدكتورة، فريدريكه أوتو، وهي إحدى عالمات الطقس البارزات، "إن هذه الزيادة تعزى مئة في المئة للاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم وغيرها)".

ستزداد احتمالات ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع ارتفاع معدل حرارة كرتنا الأرضية.

ومن شأن ارتفاع درجات الحرارة إلى هذه المعدلات أن يكون قاتلاً للبشر والطبيعة عموماً، كما سيسبب مشاكل جمّة للمباني والطرق وأنظمة توليد الطاقة وتوزيعها.

المناطق التي تشهد درجات حرارة تتجاوز 50 م تقع في الغالب في الشرق الأوسط والخليج. ولكن، وبعد تسجيل درجات بلغت 48.8 م في إيطاليا و49.6 م في كندا في صيف 2021، يحذّر علماء من أن الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة 50 م أو أعلى ستقع في مناطق أخرى ما لم تنخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

تقول الباحثة في شؤون الطقس سيهان لي، "علينا التصرف بسرعة، فكلما نسرع في خفض الانبعاثات، كلما تتحسن أحوالنا جميعاً".

وتحذّر الدكتورة لي من أن "الاستمرار في زيادة الانبعاثات والتباطئ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، لن يزيد أضرار درجات الحرارة المرتفعة فحسب، ولكن سيجعل معالجة آثارها أكثر صعوبة وتعقيداً أيضاً".

كما توصّل البحث الذي أجرته بي بي سي إلى أنه في العقد الأخير، ازدادت درجات الحرارة بنصف درجة مئوية مقارنة بالفترة بين 1980 و2009.

ولكن هذه الزيادات لم تكن موزعة بشكل متساو في مناطق العالم المختلفة: ففي شرقي القارة الأوروبية وجنوبي القارة الإفريقية والبرازيل، سجل أكثر من درجة مئوية واحدة في معدل ارتفاع بعض درجات الحرارة القصوى، بينما ارتفعت في أجزاء من القطب الشمالي والشرق الأوسط بأكثر من درجتين مئويتين.

ويدعو العلماء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب زعماء العالم السياسيين في قمة المناخ التي ستعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، حيث سيُطلَب من الحكومات تطبيق إجراءات إضافية لخفض الانبعاثات من أجل الحد من إرتفاع درجات الحرارة. .

تأثيرات الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة

هذا التحليل لبي بي سي يعدّ منطلقا لسلسلة من الوثائقيات تحمل عنوان "الحياة في ظل الـ 50 م" تتعلق بالنظر إلى تأثيرات الحرارة الشديدة على حياة البشر حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى في درجات تحت الـ 50، تسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة أضرار صحية خطيرة.

قد يواجه نحو 1,2 مليارا من سكان الكرة الأرضية مشاكل متأتية عن الإجهاد الحراري بحلول عام 2100 إذا استمرت وتيرة التغيّر المناخي على ما هي عليه الآن، حسب دراسة أجرتها جامعة راتجر ونشرتها في العام الماضي. وهذا عدد يمثل أربعة أضعاف عدد المتأثرين بهذه الظاهرة في الوقت الراهن.

ويواجه البشر خيارات صعبة بينما يتغير العالم المحيط بهم، وبينما تتسبب الحرارة المرتفعة في زيادة الجفاف واندلاع الحرائق.

الشيخ كاظم الكعبي مزارع ينتج الحنطة في إحدى قرى وسط العراق، في منطقة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة كل سنة تقريبا.

وقد كانت الأراضي المحيطة به تتمتع بخصوبة تكفي لإعالته وأسرته وجيرانه في الأيام الخوالي، ولكنها أصبحت تدريجيا أكثر جفافا وجدبا.

ويقول الشيخ كاظم، "كانت كل هذه الأراضي خضراء، ولكن كل ذلك ولى. إنها الآن عبارة عن صحراء جرداء".

وقد هجر معظم سكّنه قريته مساكنهم وتوجهوا إلى محافظات أخرى بحثا عن لقمة العيش.