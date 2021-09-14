شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك حاول شراء صاروخ باليستي خارج عن الخدمة في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أندريه كوروليوف حفيد العالم السوفيتي سيرجي كوروليوف مؤسس برامج الصواريخ وغزو الفضاء في الاتحاد السوفيتي، عن جوانب من لقائه مع مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، وقال كوروليوف في حديث لقناة RT، إن إيلون ماسك أكد له أنه زار روسيا في وقت سابق وحاول شراء صاروخ باليستي أخرج من الخدمة.

وأوضح كوروليوف: "نعم بحثنا هذا الموضوع.. وهذا لم يكن على سبيل المزاح. هو بالفعل قدم إلى روسيا وكان يرغب في شراء صاروخ باليستي خارج الخدمة، وهو يتحدث عن ذلك بشكل مضحك دائما، كيف وصل إلى روسيا إبان الاتحاد السوفيتي وهو شاب في السنة الـ30 من العمر، وطلب شراء صاروخ تم فصل الرأس النووي عنه وإخراجه من الخدمة".

وتابع كوروليوف قائلا، إن الذين توجه إليهم إيلون ماسك بطلبه اعتبروه مجنونا، وانتهت القصة عند هذا الحد آنذاك، فيما عاد الكرة أكثر من مرة.

وأضاف كوروليوف أن "هذا الرفض المتكرر شجع ماسك على تطوير محركات وصواريخ خاصة به... وإلى حد ما، ساعده المسؤولون الذين رفضوا العمل معه آنذاك في تطوير برنامجه الفضائي".

وأشار كوروليوف إلى أن إيلون ماسك يتحدث دائما عن مؤسس البرامج الفضائية السوفيتية سيرجي كوروليوف باحترام كبير ويعرف تاريخ الفضاء الروسي جيدا.

وجرى اللقاء بين كوروليوف وإيلون ماسك مؤخرا في الولايات المتحدة، حيث كان ماسك يرغب في التعرف على عائلة العالم السوفيتي العظيم، ووجه دعوة إلى أندريه كوروليوف لزيارة الولايات المتحدة.