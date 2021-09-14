شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطرح جوجل تحديث أندرويد 12 للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل مؤخرًا الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل Android 12 القادم، حيث يشير تقرير على الإنترنت الآن إلى أن الشركة ستبدأ في طرح تحديث Android 12 الرسمي في 4 أكتوبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن XDA Developers، ستحصل هواتف جوجل Pixel على تحديث Android 12 الرسمي في 4 أكتوبر، وقام Mishaal Rahman من XDA Developers بنشر مستند جوجل داخلي يشير إلى أن عملاق التكنولوجيا سينشر الكود المصدري لأحدث نظام تشغيل خاص به في 4 أكتوبر على مشروع Android Open Source Project (AOSP).

وفقًا لتقليد جوجل، من المتوقع أيضًا أن تطرح الشركة نفس الشيء على هواتف Pixel في 4 أكتوبر.

ميزات Android 12

يقال إن أحدث نظام تشغيل من جوجل يأتي مع العديد من تحسينات الخصوصية وتغييرات التصميم، ويأتي Android 12 مزودًا بلوحة معلومات للخصوصية توفر عرضًا واحدًا لإعدادات الأذونات الخاصة بك بالإضافة إلى البيانات التي يتم الوصول إليها وعدد المرات والتطبيقات التي يتم الوصول إليها، كما يتيح لك بسهولة إبطال أذونات التطبيق مباشرة من لوحة القيادة.

وتدعي الشركة أيضًا أنه مع Android 12 ستصبح الهواتف الذكية أسرع وأكثر استجابة. خفضت جوجل وقت وحدة المعالجة المركزية اللازمة لخدمات النظام الأساسية بنسبة تصل إلى 22٪ وقللت من استخدام النوى الكبيرة بواسطة خادم النظام بنسبة تصل إلى 15٪ في نظام التشغيل Android 12.

ويأتي Android 12 أيضًا مع وضع "بيد واحدة" مخصص يتيح لك استخدام الهواتف الكبيرة بسهولة بيد واحدة، وبصرف النظر عن هذا، مع Android 12، تهدف جوجل أيضًا إلى تغيير مظهر هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

ويجلب أحدث نظام تشغيل تصميم Material You UI الجديد، وتأتي الواجهة بخيارات ألوان جديدة ورسوم متحركة وتصميمات مربعات والمزيد.