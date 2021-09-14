شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين الوضع المظلم على بحث جوجل لسطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل الوضع المظلم لصفحات بحث جوجل على سطح المكتب، كما أعلنت الشركة أن الوضع المظلم سيكون متاحًا لصفحات البحث بما في ذلك صفحة جوجل الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث، من بين أمور أخرى.

وبدأت جوجل في اختبار الوضع المظلم لبحث جوجل على سطح المكتب في ديسمبر من العام الماضي، والميزة متاحة بالفعل لبحث جوجل على الهاتف المحمول.

ومع الإضافة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين ثلاثة خيارات في إعدادات المظهر، يمكنهم إما اختيار الاحتفاظ بإعدادات مظهر بحث جوجل متزامنة مع المظهر الافتراضي لجهاز الكمبيوتر الخاص بهم أو يمكنهم اختيار نصوص فاتحة على خلفية داكنة.

وسيتضمن الخيار الثالث وضع الضوء الذي يعني النصوص الداكنة على خلفية فاتحة، وهو أيضًا السمة الافتراضية.

وفيما يلي إرشادات خطوة بخطوة لتمكين الوضع المظلم على بحث جوجل لسطح المكتب 1. افتح بحث جوجل في متصفحك.

2. انقر فوق الإعدادات المتوفرة في الجزء العلوي الأيمن.

3. على الجانب الأيسر، ابحث عن المظهر.

4. هنا، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات - الجهاز الافتراضي، داكن، أو فاتح.

5. في الجزء السفلي، انقر على "حفظ".