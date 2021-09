شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف تفاصيل العرض الأول لسلسلة قناة العلوم الجديدة Killers Of The Cosmos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل تلفزيونى جديد من بطولة Aiden Gillen (Game Of Thrones، The Wire) "Killers Of The Cosmos" قادم إلى قناة Science وخدمة Discovery + المتدفقة وسيتم عرضه لأول مرة فى 19 سبتمبر 9.

ووفقا لموقع "space" قال إن المسلسل الذى يمزج بين العلم والفيلم الأسود يرى جيلن يلعب دور المخبر الذى لديه قضية جديدة لحلها فى كل حلقة حيث تتعرض الأرض لهجوم من الأعلى، بمساعدة مخبر غامض ويستخدم المحقق الأدلة لفحص كل كارثة قيد الصنع من خلال مجموعة من الخبراء الذين درسوا بعض عجائب العلم التى لا تصدق.

كما سيتوفر فيلم "Killers Of The Cosmos" للبث على Discovery + وسيتضمن تهديدات مثل الثقوب السوداء الهائلة، وانفجارات أشعة غاما القاتلة، والكويكبات المارقة، والطاقة المظلمة، والمستعرات الأعظمية.

وهناك ست حالات قاتلة من المقرر أن تحدث فى المسلسل وأشياء مثل النجوم المظلمة وأشعة الموت والرجال الخضر الصغار والصخور القاتلة والخردة الكونية والنوم الكبير ستشكل جميعها هذه الحالات التى تحتاج إلى حل، والشعور الأساسى ليس حالة حدوث هذه الأشياء، ولكن متى!

ومن خلال اتباع نهج فيلم-noir للتهديدات المذكورة أعلاه، ويمزج Killers Of The Cosmos الدراما النصية والرسوم المتحركة مع خبراء فى مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلم الأحياء وعلم الكونيات وعلوم الكواكب، والتى يجب أن توفر مشاهدة جيدة لأى شخص مهتم بالعلوم.

