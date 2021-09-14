شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغلبت Mozilla على حماية المتصفح الافتراضية من Microsoft فى Windows؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سهلت Mozilla بهدوء التبديل إلى Firefox على Windows مؤخرًا، بينما تقدم Microsoft طريقة لتبديل المتصفحات الافتراضية على نظام التشغيل Windows 10 ، فإنها أكثر تعقيدًا من عملية نقرة واحدة بسيطة للتبديل إلى Edge. هذه العملية التي تتم بنقرة واحدة ليست متاحة رسميًا لأي شخص بخلاف Microsoft ، ويبدو أن Mozilla قد سئمت من الموقف.

وقال موقع " the verge "في الإصدار 91 من Firefox ، الذي تم إصداره في 10 أغسطس، عكست Mozilla الطريقة التي تحدد بها Microsoft Edge كإعداد افتراضي في Windows 10 ، ومكنت Firefox من جعل نفسه افتراضيًا بسرعة، قبل هذا التغيير ، سيتم إرسال مستخدمي Firefox إلى جزء الإعدادات في Windows 10 ثم يتعين عليهم تحديد Firefox كمتصفح افتراضي وتجاهل نداء Microsoft للاحتفاظ بـ Edge.

وتعني الهندسة العكسية لـ Mozilla أنه يمكنك الآن تعيين Firefox كإعداد افتراضي من داخل المتصفح، ويقوم بجميع الأعمال في الخلفية دون أي مطالبات إضافية، يتحايل هذا على إجراءات الحماية من الاختراق التي تقدمها Microsoft والتي قامت الشركة بتضمينها في نظام التشغيل Windows 10 لضمان عدم تمكن البرامج الضارة من اختراق التطبيقات الافتراضية، تخبرنا Microsoft أن هذا غير مدعوم في Windows.

ومن الواضح أن Mozilla قد سئمت من الطريقة الأكثر تعقيدًا لإعداد متصفح افتراضي، وهي عملية تجعلها Microsoft أكثر صعوبة في Windows 11. "يجب أن يكون لدى الأشخاص القدرة على تعيين الإعدادات الافتراضية ببساطة وسهولة، لكنهم لا يفعلون ذلك"، متحدث باسم Mozilla في بيان إلى The Verge "يجب أن تقدم جميع أنظمة التشغيل دعمًا رسميًا للمطورين للوضع الافتراضي حتى يتمكن الأشخاص بسهولة من تعيين تطبيقاتهم كتطبيقات افتراضية.

نظرًا لأن ذلك لم يحدث في نظامي التشغيل Windows 10 و 11 ، يعتمد Firefox على جوانب أخرى من بيئة Windows لمنح الأشخاص تجربة مشابهة لما يوفره Windows لـ Edge عندما يختار المستخدمون Firefox ليكون متصفحهم الافتراضي. "

وتحاول Mozilla إقناع Microsoft بتحسين إعدادات المستعرض الافتراضية في Windows منذ خطابها المفتوح إلى Microsoft في عام 2015. لم يتغير شيء، و Windows 11 يجعل الآن من الصعب تبديل المتصفحات الافتراضية، يبدو أن هذا هو القشة الأخيرة، حيث بدأت Mozilla في تنفيذ تغييراتها في Firefox بعد وقت قصير من الكشف عن Windows 11 في يونيو.

وحتى الآن، لم تتبع متصفحات Google و Vivaldi و Opera والمتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium خطى Mozilla ، وليس من الواضح بالضبط كيف ستستجيب Microsoft. لدى Microsoft بعض الأسباب الحقيقية المتعلقة بالأمان للحماية من البرامج الضارة باستخدام برنامج مكافحة الاختطاف، ولكن من خلال السماح لـ Edge بتبديل الإعدادات الافتراضية بسهولة، فإنها تقوض بائعي المستعرضات المنافسين الذين يريدون ببساطة مجالًا متكافئًا، يجعل Windows 11 ميدان اللعب هذا أكثر تعقيدًا، ولا يشعر المنافسون بالسعادة.