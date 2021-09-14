شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستخدمه.. إيه الفرق بين تطبيقى انستجرام العادى وانستجرام لايت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة فيسبوك في بداية هذا العام طرح تطبيق إنستاجرام لايت لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في أكثر من 170 بلدًا، ويأتي هذا بعد سحبه سابقًا مما طرح عدة أسئلة مثل ما هو الفرق بين التطبيقين وكيف يقارن هذا الإصدار مع التطبيق الأصلي.

انستجرام العادي وانستجرام لايت: هناك فارق كبير بين تطبيق انستجرام لايت وتطبيق انستجرام الرسمي، من حيث الحجم فيشغل انستجرام الرسمي حيز كبير من الذاكرة يصل الى 141 ميجابايت مقارنة بتطبيق انستجرام لايت الذي يشغل حيز قليل يصل إلى 573 كيلوبايت.

كذلك فهناك اختلاف في ميزة مشاركة البيانات عن غيره فيمكنك مشاركة الصور والفديوهات، ويمكنك استكشاف الكثير من الفديوهات والصور والقصص من خلال ميزة “استكشاف”.

كما يتيح التطبيق متابعة الأشخاص مع توفر العديد من الخصائص مثل خاصية الرسائل المباشرة Instagram Direct للتواصل مع الأخرين وتوفر ميزة التقاط الصور الفديوهات بشكل بسيط للغاية.

لكن في نفس الوقت فإن تطبيق انستجرام لايت لا يتيح عمل البث المباشر، كما أن الإشعارات لا تصل للمستخدم.